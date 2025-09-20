Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο το βράδυ της Παρασκευής (19/9) σε επιχείρηση ιδιοκτησίας ενός 56χρονου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 27χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον πατέρα της ότι το βράδυ της Παρασκευής την έβρισε, την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές, και της προκάλεσε τραυματισμούς.

Advertisement

Advertisement

Στο περιστατικό φαίνεται ότι παρενέβησαν εργαζόμενοι της επιχείρησης, οι οποίοι προσπάθησαν να αποτρέψουν την ένταση. Μετά το επεισόδιο, η νεαρή έσπευσε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα όπου κατήγγειλε τον πατέρα της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύλληψη.

Πηγή: Neakriti