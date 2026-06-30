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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας.

Επί τόπου επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.