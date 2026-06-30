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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας.

Επί τόπου επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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