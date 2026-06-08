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Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός βιώνουν μια από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής τους, καθώς η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους. Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι υποδέχθηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, γεμίζοντας το σπίτι τους με ακόμη περισσότερη χαρά.

Η γέννα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, λίγες ημέρες μετά τα 26α γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα. Το νέο μέλος της οικογένειας έρχεται να προστεθεί στον μικρό Βασίλη, τον γιο του ζευγαριού, ο οποίος πλέον απέκτησε τον ρόλο του μεγάλου αδελφού.

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Αλεξάνδρα Νίκα

Το ζευγάρι είχε υποδεχθεί το πρώτο του παιδί τον Νοέμβριο του 2024, επίσης στο ΜΗΤΕΡΑ, με τον ερχομό του μικρού Βασίλη να σηματοδοτεί τότε μια νέα σελίδα στη ζωή τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα που θα πάρει η νεογέννητη κόρη τους. Η Αλεξάνδρα Νίκα, πάντως, λίγο πριν από τη γέννα είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της σε ένα ιδιαίτερο δείπνο που διοργανώθηκε στην Αθήνα, όπου δέχθηκε και μια ξεχωριστή τούρτα-έκπληξη από τη Σίλια Κριθαριώτη.