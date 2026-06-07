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Οι ζώνες ασφαλείας αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο σημαντικά όπλα της αυτοκινητοβιομηχανίας απέναντι στα τροχαία ατυχήματα. Παρότι η χρήση τους θεωρείται πλέον αυτονόητη, πίσω από τον απλό μηχανισμό τους κρύβεται μια σειρά από λεπτομέρειες σχεδιασμένες με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία των επιβατών.

Η εξέλιξη της παθητικής ασφάλειας έχει οδηγήσει τα σύγχρονα αυτοκίνητα να διαθέτουν προηγμένα συστήματα προστασίας, όμως η ζώνη ασφαλείας παραμένει ένα από τα βασικά και αναντικατάστατα στοιχεία κάθε οχήματος. Κάθε τμήμα της, από τον ιμάντα μέχρι τα σημεία στήριξης, έχει συγκεκριμένο ρόλο στη διαχείριση των δυνάμεων που αναπτύσσονται σε μια σύγκρουση.

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Ένα από τα λιγότερο γνωστά στοιχεία βρίσκεται συνήθως στη ζώνη του συνοδηγού. Πρόκειται για τη μικρή υφασμάτινη θηλιά που υπάρχει λίγο κάτω από το μεταλλικό κούμπωμα της ζώνης, ένα εξάρτημα που πολλοί οδηγοί έχουν παρατηρήσει αλλά λίγοι γνωρίζουν γιατί υπάρχει.

Σε καθημερινή χρήση, η θηλιά αυτή βοηθά ώστε το μεταλλικό τμήμα της ζώνης να παραμένει σε εύκολα προσβάσιμο σημείο και να μην γλιστρά χαμηλά στο κάθισμα. Έτσι, ο επιβάτης μπορεί να φορέσει τη ζώνη πιο εύκολα χωρίς να χρειάζεται να την αναζητά κάθε φορά.

Ο βασικός όμως ρόλος της δεν είναι μόνο πρακτικός. Σε περίπτωση σοβαρής σύγκρουσης, η συγκεκριμένη περιοχή λειτουργεί ως σημείο ελεγχόμενης απορρόφησης ενέργειας. Οι ραφές της έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να υποχωρήσουν υπό συγκεκριμένες συνθήκες, επιτρέποντας στη ζώνη να δώσει λίγη επιπλέον διαδρομή και να μειώσει τις απότομες δυνάμεις που μεταφέρονται στο σώμα.

Αυτή η μικρή επιμήκυνση μπορεί να περιορίσει τις πιέσεις που δέχεται το στήθος και οι ώμοι του επιβάτη, συμπληρώνοντας τη λειτουργία άλλων συστημάτων ασφαλείας, όπως οι αερόσακοι και οι προεντατήρες των ζωνών.

Ενδιαφέρον είναι πως η συγκεκριμένη θηλιά δεν υπάρχει πάντα στη θέση του οδηγού. Η διαφορετική σχεδίαση οφείλεται κυρίως στη θέση του τιμονιού, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο σώμα του οδηγού. Μια επιπλέον χαλάρωση της ζώνης σε μια σύγκρουση θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο επαφής με το τιμόνι ή με τον αερόσακο.

Για αυτόν τον λόγο, στη θέση του οδηγού χρησιμοποιείται συνήθως διαφορετική λύση, όπως ένα μικρό πλαστικό σημείο συγκράτησης που διατηρεί το μεταλλικό μέρος της ζώνης στη σωστή θέση χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του συστήματος προστασίας.

Ένα τόσο μικρό κομμάτι υλικού αποδεικνύει πως στην αυτοκίνηση ακόμη και η πιο απλή λεπτομέρεια μπορεί να έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.