Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με άπταιστα ελληνικά και ένα θερμό μήνυμα για την Ελλάδα συστήθηκε στο ελληνικό κοινό η Γιόκο Μαετζίμα, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτριας επικεφαλής στην πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα.

Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της ιαπωνικής πρεσβείας στο Instagram, η Ιαπωνίδα διπλωμάτης εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή της στη χώρα μας, με την οποία διατηρεί στενούς δεσμούς εδώ και δεκαετίες.

Advertisement

Advertisement

«Νιώθω σαν να γύρισα στο σπίτι μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο διπλωματικές θητείες στην Ελλάδα και μία στην Κύπρο.

Η ίδια δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει ξανά την ευκαιρία να εργαστεί σε ελληνικό περιβάλλον. «Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να εργαστώ πάλι σε ελληνικό περιβάλλον», σημειώνει στο βίντεο, εντυπωσιάζοντας με την ευχέρειά της στην ελληνική γλώσσα.

Ποια είναι η Γιόκο Μαετζίμα

Η σχέση της Γιόκο Μαετζίμα με την Ελλάδα ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν άρχισε να μαθαίνει ελληνικά στη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα. Η επαφή της με τη γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό αποτέλεσε την αρχή μιας μακράς πορείας που συνδέθηκε επαγγελματικά με τη χώρα μας.

Από το 1992 έως το 1995 υπηρέτησε ως μορφωτική ακόλουθος στην πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα, αποκτώντας την πρώτη της σημαντική διπλωματική εμπειρία στην Ελλάδα.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, επέστρεψε στη χώρα μας, αναλαμβάνοντας το 2013 καθήκοντα πρώτης γραμματέως και επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων της ιαπωνικής πρεσβείας. Παρέμεινε στη θέση αυτή έως το 2021, συνεχίζοντας τη διπλωματική της πορεία στην Αθήνα.

Στη συνέχεια, από το 2021 έως το 2025, διετέλεσε αναπληρώτρια επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Κύπρο.

Πλέον, επιστρέφει στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας νέα καθήκοντα στην ιαπωνική πρεσβεία της Αθήνας. Όπως φαίνεται και από το μήνυμά της, η επιστροφή αυτή δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη επαγγελματικό σταθμό, αλλά και μια επανασύνδεση με μια χώρα που γνωρίζει καλά και την οποία αισθάνεται οικεία.