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Στις 7 Σεπτεμβρίου 1978, ο 49χρονος Βούλγαρος δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκεόργκι Μαρκόφ περίμενε το λεωφορείο του στη νότια πλευρά της γέφυρας Γουότερλου, στο κεντρικό Λονδίνο. Εργαζόταν για τη βουλγαρική υπηρεσία του BBC και καθημερινά ακολουθούσε περίπου την ίδια διαδρομή προς τη δουλειά του. Εκείνη την ημέρα, όμως, ένα φαινομενικά ασήμαντο περιστατικό έμελλε να αποδειχθεί μοιραίο.

Ένιωσε έναν οξύ πόνο στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού του. Όταν γύρισε, είδε έναν άνδρα να σκύβει για να σηκώσει μια ομπρέλα που του είχε πέσει. Ο άγνωστος ζήτησε συγγνώμη, απομακρύνθηκε γρήγορα και επιβιβάστηκε σε ταξί.

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Ο Μαρκόφ συνέχισε τη διαδρομή του, χωρίς αρχικά να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του περιστατικού. Παρατήρησε, ωστόσο, ένα μικρό σημάδι στο πόδι του και λίγο αίμα στο παντελόνι του. Το ίδιο βράδυ ανέβασε υψηλό πυρετό, ενώ η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αρχικά θεώρησαν ότι έπασχε από σηψαιμία.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση, ο Μαρκόφ πέθανε. Η νεκροψία, ωστόσο, αποκάλυψε ένα στοιχείο που μετέτρεψε την υπόθεση σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας των μυστικών υπηρεσιών. Κάτω από το δέρμα του εντοπίστηκε ένα μικροσκοπικό μεταλλικό σφαιρίδιο.

Σύμφωνα με τα αποχαρακτηρισμένα αμερικανικά διπλωματικά έγγραφα, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως δολοφονία, ενώ οι έρευνες έδειξαν ότι το ίδιο σύστημα είχε χρησιμοποιηθεί και σε μια δεύτερη επίθεση εναντίον Βούλγαρου αντιφρονούντα στο Παρίσι. Office of the Historian+1

Το μικροσκοπικό σφαιρίδιο με τη θανατηφόρα ρικίνη

Οι ειδικοί της Σκότλαντ Γιαρντ εξέτασαν το μεταλλικό αντικείμενο και διαπίστωσαν ότι είχε διάμετρο μόλις 1,7 χιλιοστά. Ήταν κατασκευασμένο από ένα ιδιαίτερα σπάνιο κράμα πλατίνας και ιριδίου, ενώ διέθετε δύο μικροσκοπικές οπές που σχημάτιζαν εσωτερική κοιλότητα.

Η κατασκευή του παρέπεμπε σε ένα εξαιρετικά προσεκτικά σχεδιασμένο μέσο μεταφοράς δηλητηρίου. Οι επιστήμονες του Πόρτον Ντάουν, του βρετανικού ερευνητικού κέντρου που ασχολούνταν με χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, κατέληξαν στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για ρικίνη, μια εξαιρετικά ισχυρή τοξίνη φυτικής προέλευσης.

Η ρικίνη προέρχεται από τους σπόρους του ρετσινοφόρου φυτού και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα κύτταρα, εμποδίζοντάς τα να παράγουν τις απαραίτητες πρωτεΐνες. Η έκθεση σε επαρκή ποσότητα μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ενώ δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

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Η επικρατέστερη εκδοχή ήταν ότι το σφαιρίδιο είχε εκτοξευθεί μέσα από έναν ειδικά τροποποιημένο μηχανισμό, κρυμμένο στην άκρη μιας ομπρέλας. Έτσι γεννήθηκε ο όρος «βουλγαρική ομπρέλα», ο οποίος έγινε συνώνυμο των πιο εξελιγμένων και αθέατων μεθόδων κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου.

Ωστόσο, νεότερη ιστορική έρευνα έχει θέσει ερωτήματα για το κατά πόσο χρησιμοποιήθηκε πράγματι ομπρέλα. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Intelligence History εξέτασε εναλλακτικές εκδοχές, ενώ μεταγενέστερη έρευνα με βάση βρετανικά αρχεία αναφέρθηκε στην πιθανότητα χρήσης μικρότερου φορητού όπλου. Το αδιαμφισβήτητο στοιχείο παραμένει το δηλητηριασμένο σφαιρίδιο, όχι η ακριβής μορφή του μηχανισμού εκτόξευσής του. Tandfonline+2

Η δεύτερη επίθεση στο Παρίσι και ο άνθρωπος που επέζησε

Ο Μαρκόφ δεν ήταν ο μοναδικός Βούλγαρος εξόριστος που βρέθηκε στο στόχαστρο. Δέκα ημέρες νωρίτερα, στις 26 Αυγούστου 1978, ο Βλαντίμιρ Κόστοφ, πρώην στέλεχος της βουλγαρικής τηλεόρασης που είχε αυτομολήσει στη Δύση, δέχθηκε επίθεση στο Παρίσι.

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Καθώς έβγαινε από τον σταθμό του μετρό, αισθάνθηκε έναν απότομο πόνο στην πλάτη. Τις επόμενες ημέρες παρουσίασε υψηλό πυρετό, αλλά τελικά κατάφερε να αναρρώσει. Όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Μαρκόφ και την πιθανότητα χρήσης δηλητηρίου, απευθύνθηκε στις αρχές.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ένα μικροσκοπικό μεταλλικό σφαιρίδιο στην πλάτη του. Αφαιρέθηκε χειρουργικά και μεταφέρθηκε στη Βρετανία για εργαστηριακή ανάλυση. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι ήταν ουσιαστικά πανομοιότυπο με εκείνο που είχε βρεθεί στο σώμα του Μαρκόφ.

Η διαφορά ήταν ότι το σφαιρίδιο του Κόστοφ δεν είχε απελευθερώσει επαρκή ποσότητα δηλητηρίου, γεγονός που πιθανότατα του έσωσε τη ζωή. Η αποκάλυψη ότι δύο Βούλγαροι αντιφρονούντες είχαν δεχθεί σχεδόν ταυτόσημες επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ενίσχυσε τις υποψίες για οργανωμένη επιχείρηση από κρατικές υπηρεσίες. Office of the Historian+1

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Οι προειδοποιήσεις για τη δολοφονία που είχαν προηγηθεί

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη πιο ανατριχιαστικές διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Μαρκόφ είχε προειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο δολοφονίας του αρκετούς μήνες πριν από την επίθεση.

Τον Μάιο του 1978, ένας άγνωστος άνδρας είχε επικοινωνήσει μαζί του και του είχε μεταφέρει πληροφορίες για ένα σχέδιο εξόντωσής του. Η σύζυγός του, Άναμπελ, θυμόταν ότι οι δύο άνδρες μιλούσαν βουλγαρικά επί ώρες και ότι ο σύζυγός της έδειχνε ιδιαίτερα ανήσυχος από όσα άκουγε.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε αργότερα στο BBC, ο άγνωστος υποστήριζε ότι η απόφαση για τη δολοφονία είχε ληφθεί στα ανώτατα κλιμάκια της βουλγαρικής εξουσίας. Μάλιστα, φέρεται να είχε αναφέρει ότι το δηλητήριο είχε ήδη μεταφερθεί στη Δυτική Ευρώπη και ότι θα χρησιμοποιούνταν στην πρώτη κατάλληλη ευκαιρία.

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Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η μαρτυρία του αδελφού του δημοσιογράφου, Νικόλα, ο οποίος είχε δεχθεί παρόμοια προειδοποίηση ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1977. Ένας άνδρας τον είχε ενημερώσει τηλεφωνικά ότι είχε αποφασιστεί η εξόντωση του Γκεόργκι, με τρόπο που δεν θα άφηνε ίχνη.

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Οι πληροφορίες αυτές ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η δολοφονία δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου που είχε οργανωθεί και προετοιμαστεί πολύ πριν από την 7η Σεπτεμβρίου.

Ο συγγραφέας που έγινε εχθρός του καθεστώτος

Ο Γκεόργκι Μαρκόφ δεν ήταν πάντοτε αντίπαλος του βουλγαρικού κομμουνιστικού καθεστώτος. Πριν εγκαταλείψει τη χώρα το 1969, ήταν ένας αναγνωρισμένος συγγραφέας και θεατρικός δημιουργός, με επαφές ακόμη και στους κύκλους της πολιτικής ελίτ.

Η εγκατάστασή του στη Δύση, ωστόσο, άλλαξε ριζικά τη ζωή του. Αρχικά εργάστηκε για το BBC και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Radio Free Europe, μέσα από τις εκπομπές του οποίου ασκούσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Σόφιας.

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Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο περιέγραφε τη διαφθορά, τον νεποτισμό και τις οικονομικές καταχρήσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στην εξουσία. Δεν περιοριζόταν σε γενικές πολιτικές καταγγελίες, αλλά χρησιμοποιούσε προσωπικές εμπειρίες και περιστατικά από τα χρόνια που είχε ζήσει στο εσωτερικό του καθεστώτος.

Ιδιαίτερα ενοχλητική για την ηγεσία της Βουλγαρίας φέρεται να ήταν η σειρά εκπομπών του με τίτλο «Οι συναντήσεις μου με τον Τόντορ Ζίβκοφ». Ο τελευταίος κυβερνούσε τη χώρα από το 1956 και διατηρούσε στενές σχέσεις με τη Μόσχα.

Ο Μαρκόφ αποκάλυπτε πτυχές της ζωής της πολιτικής ηγεσίας που το καθεστώς ήθελε να παραμένουν κρυφές. Οι εκπομπές του είχαν σημαντική απήχηση στους Βούλγαρους ακροατές, ενώ θεωρούνταν ότι ενίσχυαν το αντιπολιτευτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας. PBS+1

Η KGB, ο Τόντορ Ζίβκοφ και ο μυστηριώδης «Piccadilly»

Οι υποψίες για την εμπλοκή της βουλγαρικής μυστικής αστυνομίας, γνωστής ως DS, στράφηκαν γρήγορα και προς την KGB. Η Βουλγαρία διατηρούσε εξαιρετικά στενές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και οι υπηρεσίες ασφαλείας των δύο χωρών συνεργάζονταν σε επιχειρήσεις πληροφοριών και αντικατασκοπείας.

Πρώην αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών υποστήριξαν ότι η KGB είχε προσφέρει τεχνική βοήθεια στους Βούλγαρους για την ανάπτυξη του μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Ανάμεσά τους ήταν ο πρώην στρατηγός της KGB Όλεγκ Καλούγκιν, ο οποίος υποστήριξε ότι η βουλγαρική υπηρεσία είχε ζητήσει τη συνδρομή της Μόσχας για την εξόντωση του δημοσιογράφου, κατόπιν εντολής του Ζίβκοφ.

Μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, ήρθαν στο φως στοιχεία από αρχεία της βουλγαρικής κρατικής ασφάλειας που οδήγησαν τους ερευνητές σε έναν συγκεκριμένο ύποπτο: τον Φραντσέσκο Γκουλίνο, Ιταλό υπήκοο που είχε εγκατασταθεί στη Δανία και φέρεται να συνεργαζόταν με τις βουλγαρικές μυστικές υπηρεσίες.

Στα αρχεία εμφανιζόταν με την κωδική ονομασία «Piccadilly». Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται στο Διεθνές Μουσείο Κατασκοπείας στην Ουάσιγκτον, είχε εκπαιδευτεί από τις βουλγαρικές υπηρεσίες, διέθετε πλαστά διαβατήρια και είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στο Λονδίνο πριν από τη δολοφονία. Εμφανίζεται επίσης να εγκατέλειψε την πόλη την επομένη της επίθεσης.

Παρά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, δεν αποδείχθηκε ποτέ δικαστικά ότι ήταν ο άνθρωπος που σκότωσε τον Μαρκόφ. Ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος κατηγορήθηκε τελικά για τη δολοφονία. Office of the Historian+2

Η ημερομηνία που προκάλεσε ερωτήματα και η υπόθεση που δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά

Ένα ακόμη στοιχείο που τροφοδότησε τις υποψίες ήταν η ημερομηνία της επίθεσης. Ο Μαρκόφ χτυπήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1978, ανήμερα των γενεθλίων του Τόντορ Ζίβκοφ.

Για τους ερευνητές και όσους ασχολήθηκαν με την υπόθεση, η σύμπτωση αυτή αποτέλεσε μία ακόμη ένδειξη ότι η δολοφονία ενδεχομένως είχε και συμβολικό χαρακτήρα, πέρα από την εξόντωση ενός ενοχλητικού αντιφρονούντα.

Το 2013, έπειτα από 35 χρόνια ερευνών, οι βουλγαρικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα θα σταματούσε λόγω παραγραφής. Η εισαγγελία εξήγησε ότι δεν είχε εντοπιστεί δράστης που να μπορεί να συλληφθεί και να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη. Στη Βρετανία, αντίθετα, η υπόθεση παρέμεινε αντικείμενο αστυνομικής έρευνας.

Η δολοφονία του Μαρκόφ εξακολουθεί να απασχολεί τους ιστορικούς της κατασκοπείας. Μάλιστα, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 από ερευνητές του King’s College London, αξιοποιώντας αποχαρακτηρισμένα βρετανικά αρχεία, ανέδειξε και μια διαφορετική πλευρά της υπόθεσης: την προσεκτική αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία δεν προχώρησε σε δυναμικές κινήσεις κατά της Βουλγαρίας, καθώς δεν διέθετε αδιάσειστα στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών και την ευθύνη του καθεστώτος.

Πέρα όμως από την εξόντωση ενός δημοσιογράφου που είχε γίνει επικίνδυνος για την εξουσία, η υπόθεση είχε και μια ευρύτερη διάσταση. Το μήνυμα προς τους πολιτικούς εξόριστους ήταν σαφές: ακόμη και αν είχαν εγκαταλείψει τη χώρα τους και ζούσαν σε ασφαλείς δυτικές πρωτεύουσες, δεν μπορούσαν να αισθάνονται απρόσβλητοι από τις μυστικές υπηρεσίες των καθεστώτων που είχαν καταγγείλει.

Η «βουλγαρική ομπρέλα» έγινε έτσι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του Ψυχρού Πολέμου. Μια δολοφονία στη μέση ενός πολυσύχναστου δρόμου, χωρίς πυροβολισμούς, χωρίς εμφανή ίχνη και με ένα όπλο που έμοιαζε με ένα από τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα της καθημερινότητας. ABC News+2

Πηγές για περαιτέρω διασταύρωση: King’s College London – Η έρευνα στα βρετανικά αρχεία · Contemporary British History – Νεότερα στοιχεία για τη δολοφονία · Αποχαρακτηρισμένα διπλωματικά έγγραφα των ΗΠΑ · International Spy Museum – Ο ύποπτος Piccadilly και το όπλο