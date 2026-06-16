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Η Κιτάνα Μοντάνα ετοιμάζεται να βρεθεί στη Νέα Υόρκη για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με στόχο να στηρίξει από κοντά την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Η γνωστή performer από το Μπουένος Άιρες δηλώνει αισιόδοξη πως η ομάδα του Λιονέλ Μέσι μπορεί να επαναλάβει τον θρίαμβο και να κατακτήσει ξανά το τρόπαιο.

Σε δηλώσεις της στην «The Post», η Μοντάνα ανέφερε πως θέλει να βρίσκεται στις εξέδρες για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης στις 15 Ιουλίου και να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα των αγώνων. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον εαυτό της «επίσημη cheerleader» της Αργεντινής, υποστηρίζοντας πως θα φέρει πάθος και το χαρακτηριστικό αργεντίνικο ταμπεραμέντο.

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Η ίδια αποκάλυψε πως, σε περίπτωση που η Αργεντινή στεφθεί ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια, σκοπεύει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή παραγωγή για να γιορτάσει την επιτυχία. Μάλιστα, αστειεύτηκε πως θα ήθελε να συμμετάσχει σε μια ταινία με τον ποδοσφαιριστή Τζουλιάνο Σιμεόνε ή άλλους παίκτες της ομάδας, λέγοντας πως της αρέσουν οι «ομαδικές σκηνές».

Adult star Kitana Montana @kitanamontana will be cheering for Argentina in the World Cup. She is promising to film ‘special scene’ if they win 😱⚽️🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/txXF3FOx80 June 14, 2026

Η σχέση της με το ποδόσφαιρο, όπως εξηγεί, ξεκινά από την παιδική της ηλικία, καθώς οι αγώνες της Αργεντινής αποτελούσαν πάντα αφορμή για οικογένειες και φίλους να συγκεντρώνονται και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί.

Η Μοντάνα δήλωσε επίσης πως το ταξίδι της στο Μουντιάλ μπορεί να της φέρει όχι μόνο ποδοσφαιρικές συγκινήσεις, αλλά ίσως και μια προσωπική γνωριμία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο μελλοντικός της σύζυγος να βρίσκεται ανάμεσα στους φιλάθλους ή τους ανθρώπους του γηπέδου.

Για την ίδια, πάντως, ο αθλητισμός και η δουλειά της έχουν ένα κοινό στοιχείο: την επαφή με το κοινό και την προβολή των δυνατοτήτων του ανθρώπινου σώματος.