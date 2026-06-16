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Σοκ και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση του 16χρονου Τίμοθι Χάντσον, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε την 18χρονη θετή αδελφή του, Άννα Κέπνερ, κατά τη διάρκεια οικογενειακού ταξιδιού με το κρουαζιερόπλοιο Carnival Horizon τον περασμένο Νοέμβριο.

Η υπόθεση έχει λάβει ιδιαίτερη διάσταση, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε εν πλω και σε διεθνή ύδατα, γεγονός που οδήγησε την υπόθεση σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι αμερικανικές αρχές αντιμετωπίζουν την περίπτωση ως μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ανήλικος βρίσκεται αντιμέτωπος με τόσο σοβαρές κατηγορίες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η Άννα Κέπνερ εντοπίστηκε νεκρή στην καμπίνα που μοιραζόταν με τον ετεροθαλή αδελφό της και έναν ακόμη έφηβο. Το σώμα της βρέθηκε κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε εκτεταμένη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 18χρονη πέθανε από μηχανική ασφυξία. Τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για την απαγγελία κατηγοριών που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και επιβαρυμένη σεξουαλική κακοποίηση.

Αρχικά, τον Φεβρουάριο, δικαστής είχε αποφασίσει ότι ο 16χρονος μπορούσε να παραμείνει εκτός φυλακής υπό αυστηρούς όρους, όπως κατ’ οίκον περιορισμό, ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαμονή σε συγγενικό πρόσωπο. Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης άλλαξε όταν τον Απρίλιο αποφασίστηκε η παραπομπή του σε δικαστήριο ενηλίκων.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι τα μέτρα επιτήρησης δεν επαρκούσαν για την προστασία της κοινωνίας και ζήτησαν την κράτησή του. Ο δικαστής Τόρες τελικά συμφώνησε, αναφέροντας στην απόφασή του ότι κανένας όρος αποφυλάκισης δεν μπορούσε να εγγυηθεί επαρκώς την ασφάλεια της κοινότητας.

Ο Χάντσον παραδόθηκε στις αρχές και παραμένει υπό κράτηση, ενώ δηλώνει αθώος απέναντι στις κατηγορίες. Η υπεράσπιση μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια παρουσίαση της θέσης της για τα πραγματικά περιστατικά.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και θεωρείται υπόθεση με ιδιαίτερη νομική σημασία, καθώς εξετάζει τα όρια της ποινικής ευθύνης ανηλίκων σε υποθέσεις εξαιρετικά σοβαρών εγκλημάτων.