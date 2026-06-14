Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με story της στο Instagram, η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, σχολίασε το περιστατικό που σημειώθηκε με τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού και τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο ΣΕΦ, μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Μπλεν Κίγια υποστήριξε πως οι κινήσεις του Ταϊρίκ Τζόουνς δεν βρήκαν στόχο, αναφέροντας πως καμία από τις μπουνιές του ψηλού του Ολυμπιακού δεν πέτυχε τον Κέντρικ Ναν. Αντίθετα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο άσος του Παναθηναϊκού κατάφερε να απαντήσει με δικά του χτυπήματα στο επεισόδιο που ακολούθησε.

Advertisement

Advertisement

Όσα έγραψε η σύζυγος του Κέντρικ Ναν

“Αν δείτε ποτέ τον άντρα μου να παλεύει με μια αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα. Ποτέ δεν θα το ξεκινήσει, αλλά σίγουρα θα το τελειώσει. Μεγαλόσωμος και αργός, καμία από τις γροθιές δεν βρήκε στόχο, αλλά σίγουρα έφαγες μερικές. Το μάθημα το πήρες: Μην ξεκινάς τίποτα, δεν θα είναι για καλό σου (σ.σ. λογοπαίγνιο στα αγγλικά με το Nunn).

Σε αγαπώ 25, είμαι τόσο περήφανη, που πάντα στέκεσαι πιο ψηλά απ’ ότι είσαι. Είσαι ένας και μοναδικός, είσαι πρωταθλητής, MVP και πολλά περισσότερα! Η επίδρασή σου είναι αξεπέραστη, μην το ξεχνάς αυτό.

Και κάτι σοβαρό. Ο Κέντρικ είναι πραγματικά ένας από τους πιο ήσυχους και ευγενικούς ανθρώπους. Όποιος τον γνωρίζει ξέρει ότι δεν του αρέσουν οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις. Αλλά η συνεχής αναστάτωση, τα φθηνά χτυπήματα και τα σπρωξίματα ξανά και ξανά μπορούν να οδηγήσουν οποιονδήποτε σε αυτό το σημείο.

To μίσος δεν οφείλεται σε τίποτα άλλο παρά στο ταλέντο του, την επιτυχία του και όλα όσα έχει καταφέρει“.