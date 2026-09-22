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Η εβδομάδα που ξεκίνησε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες άλλαξε απότομα πρόσωπο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έχουν ήδη ξεκινήσει σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Η επιδείνωση θα επηρεάσει κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού και πότε θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα

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Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, με έμφαση στη Μαγνησία και κυρίως στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, από τις πρώτες ώρες της ημέρας. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από τις πρώτες ώρες έως το απόγευμα. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια αναμένονται από το πρωί έως το απόγευμα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στη Μαγνησία.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου: Η κακοκαιρία στο βορειοδυτικό Αιγαίο

Η Τρίτη θα είναι η ημέρα της σημαντικότερης μεταβολής. Στη Μαγνησία και τις Σποράδες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η επιδείνωση θα επηρεάσει και τη Χαλκιδική. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια τα εντονότερα φαινόμενα προβλέπονται από το πρωί έως το απόγευμα. Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές οι βόρειοι άνεμοι ενδέχεται αρχικά να φτάσουν τα 6-7 μποφόρ.

Αθήνα: Από τους 30 βαθμούς στους 22 μέσα σε δύο ημέρες

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Στην Αττική η μεταβολή θα γίνει αισθητή κυρίως στη θερμοκρασία και στους ανέμους. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η Αθήνα θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Την Τρίτη η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 26 βαθμούς, με αυξημένες κατά διαστήματα νεφώσεις που φέρνουν βροχές. Την Τετάρτη η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται στους 22 βαθμούς και η ελάχιστη κοντά στους 16. Η δροσιά θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα βόρεια προάστια και κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Θεσσαλονίκη: Βροχές το πρωί της Τρίτης και αισθητή δροσιά

Στη Θεσσαλονίκη η αλλαγή θα ξεκινήσει από τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας προς την Τρίτη. Την Τρίτη προβλέπονται βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 18 έως 26 βαθμούς. Την Τετάρτη αναμένεται βελτίωση με αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά η ελάχιστη θα υποχωρήσει στους 15 βαθμούς και η μέγιστη θα φτάσει περίπου τους 24.

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Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου: Επιμένουν τα φαινόμενα στη Μαγνησία

Η Τετάρτη θα ξεκινήσει με την κακοκαιρία να επιμένει στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στη Μαγνησία και στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν μετά τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και οι βόρειοι άνεμοι θα αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου: Παραμένει η φθινοπωρινή δροσιά

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Η Πέμπτη θα διατηρήσει τη δροσερή εικόνα των προηγούμενων ημερών, με σταδιακή βελτίωση του καιρού σε αρκετές περιοχές. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς επιστροφή στα υψηλά επίπεδα της Δευτέρας. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται κοντά στους 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κινηθεί από 18 έως 26 βαθμούς, με γενικά καλές καιρικές συνθήκες και παροδικές νεφώσεις.

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Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου: Επιστρέφει η πιθανότητα τοπικών βροχών

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Για το Σάββατο τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν εκ νέου πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 25 βαθμούς, με πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών από το μεσημέρι, με θερμοκρασία περίπου από 18 έως 21 βαθμούς. Η εικόνα για το Σαββατοκύριακο χρειάζεται επικαιροποίηση.

Άνεμοι και θάλασσες: Προσοχή στο βορειοδυτικό Αιγαίο

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Η ενίσχυση των βοριάδων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταβολής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται την Τρίτη στις Σποράδες, στον Παγασητικό, στον Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Χαλκιδική και τη βόρεια Εύβοια. Στις θαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλίας προβλέπονται αρχικά άνεμοι 6-7 μποφόρ, ενώ οι καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν απότομες μεταβολές στην ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων.

Κεραυνοί, χαλάζι και πλημμύρες: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ δεν αφορά μόνο τη βροχή. Η μεγάλη συχνότητα κεραυνών και η πιθανότητα χαλαζόπτωσης αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων, να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους και να απομακρύνονται από παραλίες, ανοικτούς χώρους και μεμονωμένα δέντρα όταν εκδηλώνεται κεραυνική δραστηριότητα.

Το συμπέρασμα: Από το καλοκαίρι του Σεπτεμβρίου σε μια απότομη φθινοπωρινή μεταβολή

Η χώρα περνά μέσα σε λίγες ώρες από τις υψηλές θερμοκρασίες της Δευτέρας σε ένα σαφώς διαφορετικό καιρικό σκηνικό. Η Τρίτη και οι πρώτες ώρες της Τετάρτης απαιτούν αυξημένη προσοχή στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ. Η κακοκαιρία δεν αναμένεται να έχει την ίδια ένταση σε ολόκληρη τη χώρα. Η συνεχής παρακολούθηση των επικαιροποιημένων δελτίων είναι απαραίτητη.

Επίσημη ενημέρωση: ΕΜΥ · Πολιτική Προστασία · meteo.gr