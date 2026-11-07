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Ο καιρός στην Ελλάδα αλλάζει αισθητά από το Σάββατο 7 προς την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με ψύχρα, ισχυρούς βοριάδες και βροχές που πλησιάζουν από τα δυτικά. Στην Αττική, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος αναμένεται να διεξαχθεί με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες ευνοϊκές για το τρέξιμο, ενώ η νέα διαταραχή θα επηρεάσει κυρίως το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα.

Σάββατο βράδυ προς Κυριακή: Ψύχρα και ισχυροί βοριάδες

Το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, με μονοψήφιες τιμές σε αρκετά ηπειρωτικά τμήματα και πιθανότητα ασθενούς παγετού στα βόρεια ορεινά. Στο Αιγαίο διατηρούνται ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Οι νεφώσεις στα δυτικά θα αυξηθούν καθώς πλησιάζει βαρομετρική διαταραχή από την Ιταλία.

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Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Η γενική εικόνα

Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στα Επτάνησα, όπου δεν αποκλείονται καταιγίδες σε θαλάσσιες περιοχές. Πρόσκαιρες ασθενείς βροχές μπορεί να σημειωθούν σε κεντρικά και βόρεια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Αθήνα και Πειραιάς: Ηλιοφάνεια και 9 έως 15 βαθμοί

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, και βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 4–5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14–15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά και στα ανατολικά παράκτια η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη λόγω του ανέμου.

Μαραθώνιος Αθήνας: Οι ώρες και οι συνθήκες για τους δρομείς

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σε όλη τη διαδρομή Μαραθώνας–Αθήνα. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται στους 9–11 βαθμούς το πρωί και θα φτάσει τους 13–15 το μεσημέρι. Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στη διαδρομή θα φτάνουν έως 4 μποφόρ. Η υγρασία θα είναι υψηλότερη στο πρώτο μισό της διαδρομής. Οι δρομείς χρειάζονται κατάλληλη προστασία από το κρύο πριν από την εκκίνηση και προγραμματισμένη ενυδάτωση.

Θεσσαλονίκη: 7 έως 13 βαθμοί και πιθανή ομίχλη

Λίγες νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Νωρίς το πρωί και τη νύχτα η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 έως 12–13 βαθμούς, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Χαμηλές ελάχιστες στη Μακεδονία

Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπονται από -2 έως 9–11 βαθμοί, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 0–13, στην Ήπειρο 3–16, στη Θεσσαλία 3–15 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 6–17. Στα Επτάνησα αναμένονται 10–18 και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 7–14 βαθμοί. Τοπικές διαφοροποιήσεις αναμένονται στα ορεινά.

Κρήτη και Δωδεκάνησα: Ήπια θερμοκρασία, ισχυροί άνεμοι

Στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά από 10 έως 16–19 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι αισθητοί στις εκτεθειμένες ακτές της Κρήτης, ιδίως στα νότια τμήματα. Στα Δωδεκάνησα δεν τεκμηριώνεται για την Κυριακή γενικευμένο επεισόδιο ισχυρών καταιγίδων.

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Αιγαίο και Ιόνιο: Έως 7 μποφόρ

Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4–6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι 5–6, τοπικά στα νότια 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4–5 μποφόρ, με ενδεχόμενη ενίσχυση κατά τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με νεότερη μετεωρολογική εκτίμηση. Στα Κύθηρα ανατολικοί έως 6 μποφόρ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: Η διαταραχή στα δυτικά

Η βαρομετρική διαταραχή που προσεγγίζει από την Ιταλία ενδέχεται να διατηρήσει βροχές στα δυτικά και στο Ιόνιο. Η ακριβής εξάπλωση των φαινομένων, οι θερμοκρασίες ανά πόλη και η ένταση των ανέμων χρειάζονται νέο επίσημο δελτίο της ΕΜΥ. Δεν αποδίδονται αυθαίρετες τιμές.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου: Χρειάζεται νεότερη πρόγνωση

Η εξέλιξη της διαταραχής και η πιθανότητα επέκτασης των βροχών σε άλλες περιοχές δεν έχουν επαληθευθεί με προσβάσιμο αναλυτικό επίσημο δελτίο για την Τρίτη. Η πρόγνωση θα επικαιροποιηθεί όταν εκδοθούν νεότερα στοιχεία.

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Τετάρτη 11 Νοεμβρίου: Αυξημένη αβεβαιότητα

Για την Τετάρτη δεν υπάρχουν στον παρόντα έλεγχο επαρκώς επιβεβαιωμένα επίσημα στοιχεία ώστε να δημοσιευθούν συγκεκριμένες θερμοκρασίες, μποφόρ ή ώρες βροχής ανά περιφέρεια. Απαιτείται επανέλεγχος.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Η πενθήμερη τάση

Η Πέμπτη βρίσκεται στο πιο αβέβαιο άκρο της περιόδου. Δεν είναι υπεύθυνο να προεξοφληθούν φαινόμενα ή χρωματικές προειδοποιήσεις χωρίς αναλυτικό νεότερο δελτίο της ΕΜΥ.

Τι να προσέξουν οι πολίτες

Προσοχή στις ομίχλες των ηπειρωτικών, στις χαμηλές θερμοκρασίες πριν από την αυγή και στους ενισχυμένους ανέμους του Αιγαίου. Για τα θαλάσσια ταξίδια απαιτείται έλεγχος των ανακοινώσεων του Λιμενικού και των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Για τον Μαραθώνιο, οι δρομείς καλό είναι να συμβουλεύονται την ειδική πρόγνωση της ΕΜΥ πριν από την εκκίνηση.

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