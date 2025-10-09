Ο καιρός σταδιακά βελτιώνεται σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους και θερμοκρασίες λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα αλλά εμφανώς ανεβασμένες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, συνθέτονας ένα σκηνικό «καλοκαιρινό».

Το Σάββατο (10/10) αναμένεται πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, ενώ συνολικά οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν ήρεμα, χωρίς αξιόλογες βροχές. Παρά τις συζητήσεις για ψυχρή εισβολή από τα βόρεια Βαλκάνια, προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι θα επηρεαστεί η χώρα, με τον καιρό να παραμένει σταθερός και φιλικός για καθημερινές δραστηριότητες, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας σταδιακά έως και τους 24–26 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Κολυδάς: Βελτιωμένος ο καιρός

Ο καιρός για τις επόμενες ημέρες δείχνει πιο ήπιος και σταθερός, με βελτιωμένες συνθήκες σε όλη τη χώρα και ανέμους έως 5–6 μποφόρ, ενώ μόνο το Σάββατο θα υπάρξει πρόσκαιρη ενίσχυση στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας όμως ελαφρώς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας το γνώριμο φθινοπωρινό σκηνικό. Παρά τις συζητήσεις για ψυχρή εισβολή από τα βόρεια Βαλκάνια, πρόωρες προβλέψεις δεν επιβεβαιώνουν ακόμη επιρροή στη χώρα, με το φθινόπωρο να εξελίσσεται ήρεμα και με σταθερό ρυθμό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ο καιρός δείχνει, μια πιο ήπια και σταθερή εικόνα για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα απολαμβάνουν βελτιωμένες συνθήκες, με ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5–6 μποφόρ, ενώ μόνο το Σάββατο αναμένεται μια πρόσκαιρη ενίσχυση στα 6–7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο ελαφρώς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κάτι που θυμίζει το γνώριμο πρόσωπο του φθινοπώρου.

Τις τελευταίες μέρες γίνεται λόγος για επερχόμενη ψυχρή εισβολή από τα βόρεια Βαλκάνια, όμως τέτοιες προβλέψεις είναι πρόωρες και παραπλανητικές. Παρότι πράγματι διαφαίνεται μια πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια Βαλκάνια, από την Τρίτη , δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν θα μας επηρεάσει. Εκείνο που μέχρι στιγμής μπορούμε να σας πούμε είναι ότι το φθινόπωρο συνεχίζει ήρεμα και με ρυθμό, χωρίς ακραίες εξάρσεις — όπως ακριβώς του αξίζει».

🎯Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Μαρουσάκης: «Καλοκαιρινό διάλειμμα» με 26°C – Νέες κακοκαιρίες από Τετάρτη

Ανοδική πορεία παρουσιάζει η θερμοκρασία στη χώρα, με καλοκαιρινό διάλειμμα μέσα στο φθινόπωρο, ωστόσο νέες κακοκαιρίες βρίσκονται προ των πυλών από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, ο καιρός βελτιώνεται αισθητά καθώς οι κακοκαιρίες των τελευταίων ημερών απομακρύνονται και αντικυκλώνας από τη δυτική Ευρώπη επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας ηλιοφάνεια και εξασθένηση των ανέμων. Ο βορειοδυτικός άνεμος υποχωρεί, ενώ το πρωινό κρύο παραμένει αισθητό -σε ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου οι θερμοκρασίες ξεκινούν από 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από το Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 έως 26 βαθμούς.

Σήμερα, μόνο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός με λίγα σύννεφα. Από το Σάββατο προς Κυριακή, μια μικρή διαταραχή θα ενισχύσει τους βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, προκαλώντας περιορισμένα φαινόμενα σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια και Αττικοβοιωτία.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα, μέτριους ανέμους και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 βαθμούς.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί πως τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν επιστροφή της κακοκαιρίας από τα βόρεια τμήματα της χώρας προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. «Αναμένουμε πτώση της θερμοκρασίας και σχηματισμό νέου βαρομετρικού χαμηλού που θα δώσει αξιόλογες βροχές από Τετάρτη προς Πέμπτη», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ (9/10)

Σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες .

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων το πρωί έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοι 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (10/10)

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (11/10)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (12/10)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες και τα βόρεια τμήματα της Εύβοιας. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (13/10)

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου και της ανατολικής Στερεάς.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία, εκτός της περιοχής των Δωδεκανήσων, σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.