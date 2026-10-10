Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αραιές νεφώσεις και τοπική αστάθεια συνθέτουν το σκηνικό του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου. Ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει τους 29 βαθμούς σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας, αλλά από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά τόπους, δίνοντας μπόρες και ενδεχομένως καταιγίδες. Τα φαινόμενα αφορούν κυρίως τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, την Εύβοια, την Κρήτη και το Ιόνιο

Το Σαββατοκύριακο λειτουργεί ως μεταβατικό διάστημα: η σημερινή ζέστη δεν αποκλείει πρόσκαιρες καταιγίδες, ενώ από την Κυριακή και περισσότερο μέσα στη νέα εβδομάδα τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν συχνότερες βροχές και υποχώρηση της θερμοκρασίας. Η ακριβής ένταση και γεωγραφική κατανομή των φαινομένων μετά τη Δευτέρα χρειάζονται επανεκτίμηση.

Advertisement

Advertisement

Αθήνα και Αττική: έως 26 βαθμούς, πιθανές καταιγίδες στα βόρεια

Στην Αθήνα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με μεγαλύτερη έμφαση στα βόρεια της Αττικής. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, μεταβλητοί, έως 3 μποφόρ. Το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Όσοι σχεδιάζουν εξόρμηση στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη ή σε άλλες υπαίθριες περιοχές του λεκανοπεδίου καλό είναι να έχουν υπόψη την απογευματινή αστάθεια, ακόμη κι αν η ημέρα αρχίσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Θεσσαλονίκη: ήπιο πρωινό, βροχές μετά το μεσημέρι

Παρόμοια εικόνα αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, με αραιές νεφώσεις που κατά περιόδους θα πυκνώνουν. Από τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κινηθεί μεταξύ 20 και 25 βαθμών, με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Περιορισμένη ορατότητα μπορεί να εμφανιστεί τοπικά τις πρωινές ώρες.

Η υπόλοιπη Ελλάδα: πού θα βρέξει και πού θα φτάσει ο υδράργυρος

Advertisement

Στη Μακεδονία και τη Θράκη η θερμοκρασία προβλέπεται από 10 έως 29 βαθμούς, με τη Δυτική Μακεδονία αισθητά πιο δροσερή, από 9 έως 24. Στη Θεσσαλία οι τιμές θα κυμανθούν από 15 έως 28 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 25 και στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 13 έως 27. Στα ορεινά τμήματα των ηπειρωτικών περιοχών αυξάνεται η πιθανότητα για μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες.

Στα νησιά του Ιονίου προβλέπονται 15–24 βαθμοί και πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων. Στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κινηθεί μεταξύ 10 και 28 βαθμών, ενώ στις Κυκλάδες μεταξύ 11 και 26 βαθμών. Οι αριθμοί αφορούν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, όχι ενιαίες θερμοκρασίες για κάθε πόλη ή νησί.

Κρήτη και Δωδεκάνησα: προσοχή στις ορεινές μπόρες

Advertisement

Στην Κρήτη η θερμοκρασία εκτιμάται από 12 έως 27 βαθμούς. Στα ορεινά του νησιού ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα. Για τα Δωδεκάνησα προβλέπονται θερμοκρασίες από 19 έως 25 βαθμούς, χωρίς ένδειξη στο σημερινό δελτίο για γενικευμένη ισχυρή κακοκαιρία.

Οι πολύ ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο στις αρχές Οκτωβρίου δεν πρέπει να συγχέονται με τη σημερινή πρόγνωση. Οι προηγούμενες έκτακτες προειδοποιήσεις αφορούσαν συγκεκριμένες παλαιότερες ημερομηνίες. Για τυχόν νέα έκτακτη ανακοίνωση χρειάζεται έλεγχος στην ΕΜΥ πριν από μετακινήσεις ή θαλάσσιες δραστηριότητες.

Άνεμοι και θάλασσες: γενικά έως 4 μποφόρ το Σάββατο

Advertisement

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο προβλέπονται μεταβλητοί άνεμοι 2–4 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικές διευθύνσεις 2–4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιες, επίσης 2–4 μποφόρ. Πρόκειται για σχετικά ήπιες εντάσεις, ωστόσο η εκδήλωση τοπικής καταιγίδας μπορεί πρόσκαιρα να μεταβάλει τις συνθήκες σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Η πρόγνωση ανέμου δεν αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση ότι εκτελούνται όλα τα δρομολόγια. Για απόπλου, μικρά σκάφη και εκδρομές είναι απαραίτητος ο έλεγχος των τελευταίων ανακοινώσεων του Λιμενικού, της ακτοπλοϊκής εταιρείας και των ναυτιλιακών δελτίων της ΕΜΥ.

Αφρικανική σκόνη και πρωινή ορατότητα

Advertisement

Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στην ατμόσφαιρα πάνω από τα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Σε συνδυασμό με την κατά τόπους περιορισμένη πρωινή ορατότητα, χρειάζεται προσοχή στην οδήγηση. Όσοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη σκόνη καλό είναι να παρακολουθούν τις τοπικές μετρήσεις ποιότητας αέρα και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Advertisement

Η πρόγνωση των επόμενων έξι ημερών: 11 έως 16 Οκτωβρίου

Κυριακή 11 Οκτωβρίου: Τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε περισσότερες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η Αθήνα εμφανίζει ενδεικτική μέγιστη κοντά στους 23 βαθμούς και η Θεσσαλονίκη κοντά στους 21. Η κατανομή των φαινομένων ανά περιοχή μπορεί ακόμη να αλλάξει.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου: Διατηρείται η αστάθεια, με κατά διαστήματα βροχές. Ενδεικτικές μέγιστες θερμοκρασίες είναι περίπου 22 βαθμοί για την Αθήνα και 21 για τη Θεσσαλονίκη. Δεν τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι θα βρέχει συνεχώς σε όλη τη χώρα.

Advertisement

Τρίτη 13 Οκτωβρίου: Η τάση παραμένει βροχερή και πιο δροσερή. Οι επιμέρους προγνώσεις τοποθετούν τις μέγιστες κοντά στους 20 βαθμούς τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, με σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια και την ένταση των βροχών.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: Διαφαίνεται η πιο αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας στο μέσο της εβδομάδας. Ένα διαθέσιμο προγνωστικό μοντέλο δίνει περίπου 15 βαθμούς μέγιστη στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη, τιμές που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πρώιμες εκτιμήσεις και όχι ως οριστική πρόγνωση.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Παραμένει πιθανός ο άστατος καιρός, με ενδεικτικές μέγιστες γύρω στους 18 βαθμούς στην Αθήνα και 17 στη Θεσσαλονίκη. Για την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα υπόλοιπα νησιά δεν υπάρχουν στο σημερινό επαληθευμένο δελτίο ασφαλή αναλυτικά στοιχεία ανέμου και βροχής για αυτή την ημέρα.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: Τα πιο μακρινά προγνωστικά σενάρια δείχνουν πιθανή βελτίωση στην Αθήνα, με θερμοκρασία κοντά στους 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να παραμείνουν τοπικές βροχές και πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Η εκτίμηση για την έκτη ημέρα έχει χαμηλότερη αξιοπιστία και απαιτεί επικαιροποίηση.

Τι χρειάζεται προσοχή το Σαββατοκύριακο

Οι τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στα βόρεια της Αττικής, είναι ο βασικός λόγος προσοχής για το Σάββατο. Σε περίπτωση ηλεκτρικής δραστηριότητας αποφεύγουμε εκτεθειμένες κορυφογραμμές, ρέματα και υπαίθριες δραστηριότητες χωρίς ασφαλές καταφύγιο. Η σκόνη και η περιορισμένη ορατότητα μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις πρωινές μετακινήσεις. των επικαιροποιήσεων της ΕΜΥ είναι απαραίτητη.

Πηγές:

meteo.gr – Ημερήσιο δελτίο Σαββάτου 10/10

meteo.gr – Αρχική και τρέχουσες προγνώσεις

ΕΜΥ – Επίσημες προγνώσεις και προειδοποιήσεις

MeteoNavigator – Πολυήμερη πρόγνωση ΑθήναςMeteoNavigator – Πολυήμερη πρόγνωση Θεσσαλονίκης