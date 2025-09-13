Τροχαίο με θύμα μία 16χρονη κοπέλα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (13/9), στις 23:10, στην οδό Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια, όταν διερχόμενο όχημα την παρέσυρε -ενώ διέσχιζε διάβαση πεζών- και εγκατέλειψε το σημείο.

Συγκεκριμένα, η ανήλικη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο μαζί με μια φίλη της, αμέσως μετά τη διέλευση ενός μπλε φορτηγού. Καθώς είχαν ήδη πατήσει στη διάβαση, αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα δεν πρόλαβε να σταματήσει έγκαιρα, παρά το απότομο φρενάρισμα, και χτύπησε τη 16χρονη, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς της, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της, ενώ ο οδηγός παραμένει άφαντος και αναζητείται από τις αρχές.

Το σημείο του ατυχήματος βρίσκεται κοντά σε παιδική χαρά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι, παρά την ύπαρξη διάβασης, είναι συχνό φαινόμενο η υπερβολική ταχύτητα και η επικίνδυνη οδήγηση, ακόμα και σε ώρες αιχμής.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού, ενώ όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την Τροχαία.

Το βίντεο ντοκουμέντο: