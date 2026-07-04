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Μάχη με τις φλόγες σε διάφορες περιοχές της χώρας δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τα μεγαλύτερα μέτωπα αυτήν την ώρα να εντοπίζονται στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και στο Κιλκίς.

Νέα φωτιά το απόγευμα του Σαββάτου εκδηλώθηκε στο Λειψύδριο Κιλκίς σε δασική περιοχή ενώ ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λειψύδριο της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Η πυρκαγιά εκηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύοπ ομάδες πεζοπόρωβ της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λειψύδριο Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 5 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Φωτιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης: 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο



Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, εστάλη και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.



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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ στην Αχαράβη της Βόρειας Κέρκυρας οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν λίγο μετά τιε 16:00 να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία έχει ήδη κάψει έκταση γης και απειλεί να επεκταθεί σε παρακείμενο ελαιώνα. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν και στα δύο μέτωπα.

Στα Κουφάλια επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εννέα πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι δέχτηκαν μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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Τα τελευταία λεπτά η εικόνα από το μέτωπο είναι βελτιωμένη.

Ρόδος: Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ατάβυρο – Έκαψε περίπου 10 στρέμματα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνα και Άγιος Ισίδωρος της Ρόδου, έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων του νησιού.

Η πυρκαγιά έκαψε περίπου δέκα στρέμματα θαμνώδους βλάστησης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Έμπωνας Ρόδου. Advertisement July 4, 2026

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς υπάρχει αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Η έγκαιρη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε μεγαλύτερη έκταση.

Οριοθετημένες οι πυρκαγιές σε Κέρκυρα και Σαράντα Μάρτυρες Αττικής

Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 14:30 στον λόφο των 40 Μαρτύρων, στον Δήμο Αχαρνών. Στην περιοχή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

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Ομοίως οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στα Βασιλικά Κέρκυρας, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30. Στην περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σημειώνεται ότι 15 λεπτά πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κέρκυρας είχαν άμεσα ελέγξει άλλη πυρκαγιά στην περιοχή Απράος.

Άμεσα κατασβέστηκε εξάλλου πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών η οποία εκδηλώθηκε πλησίον δασικής έκτασης λίγο πριν τις 14:00. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.