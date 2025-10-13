Μια νέα χρηματοδοτική «ανάσα» προσφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε μικρές επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, μέσω ενός Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021–2027, στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια έως 25.000 ευρώ για περίπου 480 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιοχής.

Το Ταμείο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και θα λειτουργήσει μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος υπέγραψε τη σχετική απόφαση ένταξης της πράξης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαιούχοι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον για ένα έτος, με έδρα ή υποκατάστημα κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα δάνεια θα χορηγούνται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις — γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα ιδιαίτερα προσβάσιμο, ειδικά για αγρότες και οικογενειακές επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να λάβουν χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα.

Οι όροι χρηματοδότησης

Το Ταμείο θα προσφέρει άτοκη χρηματοδότηση σε ποσοστό 75%, ενώ το υπόλοιπο 25% θα καλύπτεται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ο συνολικός στόχος είναι η κινητοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, παρέχεται και πρόγραμμα συμβουλευτικής και mentoring για την επιχειρηματική καθοδήγηση των δικαιούχων, προκειμένου τα κεφάλαια να αξιοποιηθούν με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Στήριξη μεν, χρέος δε…

Αν και το πρόγραμμα δίνει ανάσα ρευστότητας, η μορφή της ενίσχυσης είναι δανειακή και όχι επιχορηγούμενη, κάτι που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά που θα λάβουν. Σε μια περιοχή που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες και τα ακραία φαινόμενα των τελευταίων ετών, η επιτυχία του προγράμματος θα εξαρτηθεί τόσο από την ταχύτητα υλοποίησης όσο και από τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους, αποτελώντας μια προσπάθεια να στηριχθεί η τοπική οικονομία της Θεσσαλίας, η οποία παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης.