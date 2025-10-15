Με άγρια χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο γεμάτο καρούμπαλα και το σοκ ζωγραφισμένο στο βλέμμα της, μια γυναίκα καταγγέλλει ότι ξυλοκοπήθηκε από γνωστό επιχειρηματία κέντρου αισθητικής στη μέση του δρόμου, επειδή οδηγούσε…αργά.

Το απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου , στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η γυναίκα οδηγούσε με κανονική ταχύτητα, όταν όπως αφηγήθηκε μιλώνγτας στην ΕΡΤ, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από οδηγό που βρισκόταν πίσω της.

Ήταν τρομοκρατημένη, με δάκρυα στα μάτια: “Τι άλλο θα τύχει σε εμάς τις γυναίκες στο δρόμο;”, είπε σύμφωνα με την δημοσιογράφο.

Ο οδηγός που την ακολουθούσε, γνωστός ιδιοκτήτης κέντρου αισθητικής στα νότια προάστια, άρχισε να κορνάρει και να την βρίζει με χυδαίους χαρακτηρισμούς.

«Άναβε-έσβηνε τα φώτα, της φώναζε “άντε προχώρα”. Την προσπέρασε, της έκλεισε τον δρόμο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τη βρίζει με λόγια που δεν μπορούμε να μεταδώσουμε. Χτυπούσε το τζάμι του αυτοκινήτου της, προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα», αναφέρει η δημοσιογράφος μεταφέροντας τους ισχυρισμούς της γυναίκας.

Η γυναίκα πάγωσε, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Ο άνδρας κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπάει με μανία. «Της έβγαλε τούφες από τα μαλλιά», περιέγραψε η δημοσιογράφος. «Η γυναίκα έχει άγρια χτυπήματα στο κεφάλι, καρούμπαλα»

Το περιστατικό σταμάτησε μόνο χάρη στην παρέμβαση περαστικού. Την ίδια στιγμή, περνούσε από το σημείο περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν καταδίωξη και τελικά συνέλαβαν τον δράστη. Όμως, ακόμα και μπροστά στους αστυνομικούς, ο άντρας δεν σταμάτησε: «Την απειλούσε, της έλεγε: “Αν συνεχίσεις να μιλάς, θα σου κάνω κι άλλα. Και λίγα σου έκανα.”».

«Κάποια στιγμή της είπε: “Ήθελες, να χτυπήσεις το ακριβό μου αυτοκίνητο;”» Ο επιχειρηματίας αναμένεται οδηγείεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή , τέσσερα πλημμελήματα.