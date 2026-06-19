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Η ένταση στον Λίβανο κλιμακώνεται, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στην κοιλάδα Μπεκάα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε νέες «παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τη Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ κατηγορεί την οργάνωση ότι συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών μονάδων του που επιχειρούν σε λιβανικό έδαφος.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών σε συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο. Το περιστατικό φαίνεται να αποτέλεσε αφορμή για την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων και την αύξηση της έντασης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

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Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέα αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία είχε παρουσιαστεί ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων. Ο Λίβανος πλέον θεωρείται το πιο κρίσιμο μέτωπο που μπορεί να επηρεάσει την πορεία της συμφωνίας.

Ο πρώην επικεφαλής του τμήματος Ιράν στις ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, Ντάνι Σιτρινόβιτς, εκτιμά ότι η εξέλιξη της κρίσης στον Λίβανο θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για οποιαδήποτε μελλοντική συνεννόηση με την Τεχεράνη.

Το βασικό ζήτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιχειρήσουν να επιβάλουν μια κοινή ερμηνεία της εκεχειρίας, καθώς οι δύο πλευρές διαφωνούν για το τι ακριβώς προβλέπει. Το Ιράν θεωρεί ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις παραβιάζουν τη συμφωνία, ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις των πολιτικών ηγετών εντείνουν την αβεβαιότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει για συνολική κατάπαυση πυρός, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο.

Μετά τον θάνατο των τεσσάρων στρατιωτών, στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης υιοθέτησαν ακόμη πιο σκληρή στάση, με ακραίες δηλώσεις που αύξησαν την πολιτική πίεση για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός απέναντι στην ισραηλινή στρατηγική, επισημαίνοντας τη σημασία της σχέσης Ουάσιγκτον – Τελ Αβίβ και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν επανέλαβαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε νέα πρόκληση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερη σύγκρουση.

Η αναβολή των διπλωματικών επαφών, οι συνεχιζόμενες μάχες στον Λίβανο και οι διαφορετικές ερμηνείες της εκεχειρίας αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα για το μέλλον της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς μια αποτυχία σταθεροποίησης της κατάστασης στον Λίβανο θα μπορούσε να απειλήσει όχι μόνο τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.