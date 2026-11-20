Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, προειδοποίησε ότι η Ελλάδα δε θα μείνει ανεπηρέαστη από το κύμα των εκτεταμένων κυβορνοεπιθέσεων που καταγράφεται διεθνώς.

Ο κ. Μπλέτσας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, έδωσε πρακτικές συμβουλές «επιβίωσης» στους πολίτες, προτρέποντάς τους να κρατούν και χάρτινα αντίγραφα σημαντικών στοιχείων, όπως τραπεζικών λογαριασμών.

Advertisement

Advertisement

«Αντιμετωπίζουμε καθημερινά πάρα πολλές κυβερνοεπιθέσεις. Οποιαδήποτε διακοπή υπηρεσίας θα γίνει αισθητή στους πολίτες. Αν προσέξουμε τι γίνεται στο εξωτερικό, και κυρίως στις ΗΠΑ, γρήγορα θα δούμε και κάτι ανάλογο εδώ», τόνισε ο κ. Μπλέτσας, περιγράφοντας ένα περιβάλλον αυξανόμενης πίεσης στις ψηφιακές υποδομές.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο μπλακ-άουτ της Microsoft, υπογράμμισε την πίεση χρόνου που υπάρχει για την κάλυψη των κενών ασφαλείας, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο τεχνικών αστοχιών. «Θα πρέπει να εφαρμόζουμε τις αναβαθμίσεις για τις ευπάθειες όσο το γρηγορότερο δυνατό… Δεν έχουμε χρόνο. Αυτό συνέβη και με τη Microsoft. Κάποια αναβάθμιση δεν πήγε καλά κι έτσι είχαμε τη διακοπή», σημείωσε.

«Δεν έχουμε χρόνο να δοκιμάζουμε τις αναβαθμίσεις. Το επόμενο διάστημα αναμένονται διακοπές υπηρεσιών, κάποιες εκούσιες και κάποιες ακούσιες».

Με αφορμή την επίθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αξιοποιήθηκε η Τεχνητή Νοημοσύνη, επιβεβαίωσε ότι τέτοιου είδους περιστατικά μπορούν να αγγίξουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Όπως αποκάλυψε, αντίστοιχες επιθέσεις με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν καταγραφεί και στην Ελλάδα, γεγονός που επιβάλλει διαρκή επαγρύπνηση και άμεση επιδιόρθωση των ευπαθειών μόλις εντοπίζονται.

Οδηγίες για χάρτινα αντίγραφα και USB

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας προχώρησε συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία των προσωπικών και οικονομικών τους δεδομένων σε περίπτωση μεγάλου ψηφιακού «μπλακ-άουτ». Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε «επικίνδυνο» το να μην διαθέτει κάποιος εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας και συνέστησε την επιστροφή και σε πιο παραδοσιακές μεθόδους φύλαξης στοιχείων.

Συγκεκριμένα, σύσταση για χάρτινα αντίγραφα, για να διατηρούνται σε φυσική μορφή κρίσιμα έγγραφα, όπως εκτυπωμένη κίνηση ή βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού.

Advertisement

Επίσης, απποθήκευση εκτός δικτύου με τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων ασφαλείας (backup) σε εξωτερικά μέσα, όπως USB ή στικάκια, πέρα από την αποθήκευση στο κινητό.

Όσον αφορά τη διάρκεια ενός ενδεχόμενου πλήγματος, εξήγησε ότι εξαρτάται από την εκάστοτε υποδομή και τη μεθοδολογία της επίθεσης, ενώ χαρακτήρισε τη διάρκεια της διακοπής της Microsoft ασυνήθιστα μεγάλη για έναν τέτοιο πάροχο, τονίζοντας ότι συνήθως οι αποκαταστάσεις είναι ταχύτερες.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι αν και οι επιθέσεις πυκνώνουν, οι μηχανισμοί αντίδρασης λειτουργούν γρήγορα και η εμπειρία αυτή οδηγεί στη δημιουργία πιο ανθεκτικών συστημάτων.

Advertisement