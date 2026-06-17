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Παρασκηνιακές επαφές με το Κρεμλίνο με στόχο τη διερεύνηση πιθανών οδών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχει αναλάβει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται πρόσωπα με γνώση των σχετικών διεργασιών.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Bloomerg, κορυφαίος σύμβουλος του Κόστα έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ρώσο ομόλογό του, σε μια προσπάθεια να προετοιμαστεί το έδαφος για πιο ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στο μέλλον.

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Μέχρι στιγμής, εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για τοποθέτηση.

Ο Αντόνιο Κόστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και νυν επικεφαλής του οργάνου που εκπροσωπεί τους 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαφών με τη Μόσχα ήδη από τον προηγούμενο μήνα.

«Χρειάζεται, την κατάλληλη στιγμή, να υπάρξουν συνομιλίες με τη Ρωσία για να αντιμετωπιστούν κοινά ζητήματα ασφάλειας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους.

Ωστόσο, κάθε πρωτοβουλία για τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο ή για τον ορισμό ειδικού Ευρωπαίου απεσταλμένου που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, η οποία προειδοποίησε πρόσφατα ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να εξυπηρετήσει τα ρωσικά συμφέροντα εάν αρχίσει να συζητά τον διορισμό ειδικού διαπραγματευτή για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οι Ρώσοι ήδη επιλέγουν ποιος τους είναι αποδεκτός και ποιος όχι. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα», είχε δηλώσει η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, γνωστή για τη σκληρή στάση που τηρεί απέναντι στη Μόσχα.

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Οι πληροφορίες για τις επαφές έρχονται στο φως λίγες ώρες πριν από την έναρξη της διήμερης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στη σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα έχει επαφές με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο περιθώριο των εργασιών.

Οι σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας έχουν ουσιαστικά διακοπεί μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, με τις επαφές να περιορίζονται έκτοτε σε σποραδικές διμερείς επικοινωνίες.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η απουσία άμεσου ευρωπαϊκού διαλόγου με τη Ρωσία έχει ως αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό εκτός των διπλωματικών πρωτοβουλιών που προωθούνται από την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Από την άλλη πλευρά, επικριτές μιας πιθανής συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προσφέρει στη Μόσχα μια σημαντική προπαγανδιστική νίκη σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

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Με πληροφορίες από Bloomberg