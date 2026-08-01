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Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ έβαλαν τέλος στην εκκρεμότητα γύρω από την επιμέλεια της κόρης τους, καταλήγοντας σε κοινή συμφωνία δύο μήνες μετά τον χωρισμό τους. Σύμφωνα με το περιοδικό People, το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει σε κοινή ανατροφή της μικρής Σκότι, η οποία γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε κοινή δήλωσή τους ανέφεραν πως η ευημερία της κόρης τους αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους και πως είναι αποφασισμένοι να συνεργαστούν, ώστε να της προσφέρουν και οι δύο την αγάπη και τη φροντίδα που χρειάζεται.

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«Ανατρέφουμε μαζί την κόρη μας, με την ευημερία της να παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας, και είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στο να συνεργαστούμε, ώστε να της προσφέρουμε και οι δύο την αγάπη μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Pete Davidson and Elsie Hewitt Reach ‘Joint Agreement’ for Coparenting Daughter Scottie, 7 Months, Following Split https://t.co/PjnRm8I7fz July 31, 2026

Πριν από τη συμφωνία, δημοσιεύματα του People ανέφεραν ότι η Έλσι Χιούιτ δυσκολευόταν να διαχειριστεί την καθημερινότητα μετά τον χωρισμό, αισθανόμενη πως είχε αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου το ψυχικό και πρακτικό βάρος της ανατροφής του παιδιού τους. Πηγή από το περιβάλλον της υποστήριζε ότι προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στη μητρότητα, την εργασία και τη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος για την ίδια και την κόρη της.

Το ίδιο πρόσωπο είχε τονίσει ότι, παρά το γεγονός πως η Χιούιτ απολαμβάνει τον ρόλο της ως μητέρα, η μετάβαση στη ζωή ως μόνη γονέας αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητική τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά από ό,τι περίμενε. Όπως ανέφερε, δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα βρισκόταν να μεγαλώνει μόνη της το παιδί της, αν και παραμένει αφοσιωμένη στο να προσφέρει στη Σκότι την καλύτερη δυνατή ανατροφή.

Από την πλευρά του Πιτ Ντέιβιντσον, πηγή κοντά στον ηθοποιό είχε υποστηρίξει ότι εκείνος παραμένει ενεργά παρών στη ζωή της κόρης του και έχει αναλάβει πλήρως την οικονομική της υποστήριξη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ντέιβιντσον καλύπτει όλα τα έξοδα της μικρής Σκότι, ενώ εύχεται η πρώην σύντροφός του να είναι υγιής και ευτυχισμένη, προς όφελος του παιδιού τους.

Η νέα συμφωνία φαίνεται να σηματοδοτεί μια πιο συναινετική περίοδο στις σχέσεις του πρώην ζευγαριού, με βασικό στόχο την ομαλή ανατροφή της κόρης τους και τη διατήρηση ενός σταθερού οικογενειακού περιβάλλοντος, παρά τον χωρισμό τους.