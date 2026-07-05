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Πανικός προκλήθηκε σε πτήση της Delta Air Lines που ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μίντγουεϊ του Σικάγο, όταν το αεροσκάφος χτυπήθηκε από πυροτέχνημα κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 8:30 τοπική ώρα, ενώ η πτήση 1076, με αεροσκάφος τύπου Airbus A319, πραγματοποιούσε την τελική της προσέγγιση έχοντας αναχωρήσει από την Ατλάντα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κυβερνήτης στον πύργο ελέγχου, ένας όλμος πυροτεχνημάτων χτύπησε το αεροσκάφος σε ύψος περίπου 200 έως 250 ποδιών από το έδαφος, με το πλήρωμα να κάνει λόγο για μια ισχυρή έκρηξη.

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Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενεργοποιώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και ειδοποιώντας αστυνομία και πυροσβεστική, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κατά την προσγείωση.

A Delta flight arriving at Chicago's Midway International Airport on the Fourth of July reportedly made contact with a firework, the airline said.



Delta Air Lines Flight 1076 departed Hartsfield-Jackson International Airport at 7:36 p.m. ET and landed at Midway Airport at 8:38… pic.twitter.com/vNjdwYPmrU July 5, 2026

Παρά την αναστάτωση, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οδηγήθηκε κανονικά στην πύλη. Η Delta Air Lines ανακοίνωσε ότι κανένας από τους επιβάτες ή τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σικάγο, το πυροτέχνημα προκάλεσε μόνο μικρές φθορές στο εξωτερικό χρώμα του αεροσκάφους. Την Κυριακή, το Airbus παρέμενε εκτός υπηρεσίας προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερή τεχνικό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν είχε υποστεί περαιτέρω ζημιές.