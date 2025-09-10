Η 48ωρη απεργία που κήρυξε ο ΣΑΤΑ βρίσκεται στη δεύτερη μέρα της, με τους οδηγούς ταξί να έχουν ανακοινώσει συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί στη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να κατευθυνθούν προς το Υπουργείο Μεταφορών.

Εκεί, θα επιδιώξουν να συναντήσουν τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και ακολούθως θα συνεχίσουν προς το λιμάνι του Πειραιά. Την Τρίτη (9/9), χωρίς τα οχήματά τους, οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ και στη συνέχεια συμμετείχαν σε πορεία προς το Υπουργείο Τουρισμού.

Όπως έχει ανακοινώσει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, κατά την διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς τα νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής», όπως αποκαλούνται θα φέρουν ειδική σήμανση.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΑΤΑ τονίζει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.

Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί».

Υπενθυμίζεται ότι οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στην κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου Μεταφορών και του υπουργείου Τουρισμού, όπου και τα βανάκια θα θεωρούνται ΙΧ οχήματα που θα μπορούν να εκτελούν επαγγελματικές κούρσες εντός του αστικού ιστού.