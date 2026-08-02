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Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μάνο Μαλλιαρό λίγους μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor, ο Σταύρος Φλώρος που επέστρεψε στην Ελλάδα βρέθηκε ξανά με γνώριμα πρόσωπα του ριάλιτι.

Συγκεκριμένα, εθεάθη να κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και το Μοναστηράκι, μαζί με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη και τη Βασιλική Μουντή.

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Στο βίντεο, εκείνος φαίνεται να κάθεται στο αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ ο συμπαίκτης του τον βοηθά. Από την άλλη, η Βασιλική Μουντή καταγράφει τη στιγμή με το κινητό της, με τους τρεις τους να μη σταματούν να χαμογελούν.