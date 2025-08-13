Η κυβέρνηση της Ισπανίας ζήτησε απόψε τη συνδρομή του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα γνωστοποίησε πως η Μαδρίτη έχει ζητήσει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο λόγω των πύρινων μετώπων.

