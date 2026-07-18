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Την επόμενη ημέρα επιχειρεί να διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο εσωκομματικών αναταράξεων και έντονων διεργασιών, που κορυφώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει η Ρένα Δούρου, ενώ στη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής εξελέγη ο Νίκος Παππάς.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του ρόλου που θα αναλάβει ο Παύλος Πολάκης, καθώς έχει τεθεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο να αναλάβει κομβική θέση στον Πολιτικό και Στρατηγικό Σχεδιασμό χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, οι οποίες αναμένονται από την Πολιτική Γραμματεία που θα συνεδριάσει το βράδυ του Σαββάτου.

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Στις υπόλοιπες κομματικές θέσεις, Αναπληρώτρια Γραμματέας εξελέγη η Νατάσα Γκαρά, ενώ καθήκοντα Γραμματέα Οργανωτικού αναλαμβάνει ο Γιάννης Μπουλέκος. Εκπρόσωπος Τύπου ορίζεται ο Δημήτρης Μελίδης, με αναπληρωτή τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για τις θέσεις των γραμματέων, αναδείχθηκαν και τα μέλη που θα στελεχώσουν τις κενές θέσεις της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία σε προσεχή συνεδρίασή της αναμένεται να καθορίσει και τη σύνθεση της Εκλογικής Επιτροπής.

Ειδικότερα, η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η εκλογή Γραμματέων σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Νέος Γραμματέας της Κ.Ε. εκλέχτηκε ο Νίκος Παππάς, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Παράλληλα εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ακολουθεί με αλφαβητική σειρά:

ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ

ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ».