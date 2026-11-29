Οι τραυματικές μνήμες από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο εξακολουθούν να συνοδεύουν τον Γιώργο Θεοφάνους, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ.
Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης περιέγραψε τις έντονες αναμνήσεις που έχει διατηρήσει από την παιδική του ηλικία, εξηγώντας πως, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ μικρός όταν συνέβησαν οι βομβαρδισμοί, οι ήχοι εκείνων των ημερών έχουν χαραχτεί στη μνήμη του.
Όπως εξομολογήθηκε, ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να διαχειριστεί τους δυνατούς και απότομους θορύβους, οι οποίοι του ξυπνούν όσα έζησε στην Κύπρο.
«Ήμουν πολύ μικρός, αλλά τα θυμάμαι όλα. Δεν τα έχω ξεπεράσει ακόμα. Ούτε τον ήχο από τους βομβαρδισμούς δεν έχω ξεπεράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, αποκάλυψε πως ακόμη και οι βροντές κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας μπορούν να του προκαλέσουν πανικό, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να σταματήσει την οδήγηση και να παρκάρει στην άκρη του δρόμου.
«Καμιά φορά σε κανένα πάρτι των παιδιών μου με τα μπαλόνια και με τους θορύβους ή όταν παίζω και έχει πάρα πολύ έντονο θόρυβο, πανικοβάλλομαι. Όταν έχει βροντές, αφήνω το τιμόνι και παρκάρω στην άκρη. Δεν το έχω ξεπεράσει καθόλου. Προσπαθώ», πρόσθεσε.
Ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρθηκε, επίσης, στις επισκέψεις του στην Τουρκία και στις σχέσεις που έχει αναπτύξει με ανθρώπους εκεί. Όπως εξήγησε, διατηρεί φιλίες και επαγγελματικές συνεργασίες στην Κωνσταντινούπολη, προσπαθώντας να διαχειριστεί τα προσωπικά του βιώματα και να διαχωρίσει τον λαό από τα γεγονότα του παρελθόντος.
«Πάω στην Τουρκία, πάω στην Κωνσταντινούπολη, έχω φίλους, συνεργάτες. Προσπαθώ κάθε φορά να νιώθω καλύτερα. Δεν είναι απλό για μένα, αλλά δεν φταίει ο λαός», κατέληξε.