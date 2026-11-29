Δέσποινα Βανδή: «Έχω πληρώσει το τίμημα της δημοσιότητας, αλλά πλέον δεν με αφορά» – Τι λέει για την κριτική και τη σχέση της

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Τους λόγους για τους οποίους παρενέβη και δεν επέτρεψε στην Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή να λύσουν τις διαφορές τους, όταν οι δύο τραγουδίστριες βρέθηκαν στο ίδιο πάρτι το 1997, αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;», ο γνωστός μάνατζερ αναφέρθηκε στη μακροχρόνια αντιπαράθεση που είχε αναπτυχθεί εκείνη την περίοδο γύρω από τις δύο καλλιτέχνιδες και απασχολούσε έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

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Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, οι δύο τραγουδίστριες είχαν βρεθεί σε πάρτι του Πέτρου Κωστόπουλου, όπου η ατμόσφαιρα είχε διαμορφωθεί με τρόπο που ενίσχυε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Η μία πλευρά βρισκόταν στον επάνω χώρο και η άλλη στον κάτω.

Ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε ότι τότε είχε γίνει προσπάθεια να συναντηθούν και να μιλήσουν οι δύο τραγουδίστριες. Ωστόσο, ο ίδιος παρενέβη και δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

«Η καριέρα της Βανδή εκτινάχθηκε σε κόντρα με τη Βίσση»

Εξηγώντας τη σκέψη του, ο Ηλίας Ψινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η καριέρα της Βανδή εκτινάχθηκε σε κόντρα με τη Βίσση. Οπότε, ποιος παίρνει την ευθύνη να τα βρουν;».

Όπως εξήγησε, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο τραγουδίστριες είχε αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις στον Τύπο, ενισχύοντας τη δημοσιότητα γύρω από τα ονόματά τους. Εκείνη την περίοδο, επομένως, μια ενδεχόμενη συμφιλίωση θα μπορούσε να αλλάξει τη δυναμική που είχε διαμορφωθεί γύρω από τις δύο καλλιτέχνιδες.

Η συζήτηση επανέφερε στο προσκήνιο μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές αντιπαραθέσεις στην ιστορία της ελληνικής showbiz. Η κόντρα Βίσση – Βανδή απασχόλησε για χρόνια τη δημόσια συζήτηση, πριν οι δύο τραγουδίστριες έρθουν τελικά πιο κοντά.

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