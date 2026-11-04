Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ επισκέπτεται το Σάφερν της Νέας Υόρκης - Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιδρά επί σκηνής την ημέρα της ομιλίας του στο Rockland Community College στο Σάφερν της Νέας Υόρκης, στις 22 Μαΐου 2026. REUTERS/Kylie Cooper

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Από τις απειλές ότι θα μετατραπεί σε «κύριο Βέτο» έως τις διαβεβαιώσεις ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς πέρασε μέσα σε λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονταν να οδεύουν προς σημαντικές απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να διαμορφώσει ένα πιο συναινετικό προφίλ για την επόμενη ημέρα, αποδεχόμενος το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση, ενώ παράλληλα προσπάθησε να αποσυνδέσει τη δική του πολιτική εικόνα από το εκλογικό αποτέλεσμα.

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Σε συνέντευξή του στους New York Times, το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αμφισβητήσει την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης και ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς.

«Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», ανέφερε, προσθέτοντας: «Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέδωσε τις απώλειες του κόμματός του στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος στις εκλογές. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τη στήριξη που παρείχε σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, μεταξύ των οποίων η γερουσιαστής Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα και ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον.

Η έκπληξη Τραμπ για την ήττα της Γκράχαμ

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν ότι οι Δημοκρατικοί βρίσκονταν σε τροχιά ανάκτησης της πλειοψηφίας στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Η Γκράχαμ είχε ήδη ηττηθεί στη Νότια Καρολίνα, ενώ ο Πάξτον υπολειπόταν του αντιπάλου του στην αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας.

Ο Τραμπ μίλησε στους New York Times λίγο πριν από τις 22:30, ώρα Ανατολικής Ακτής, παρακολουθώντας τα αποτελέσματα από τον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σχολίασε με έκπληξη την ήττα της Γκράχαμ.

«Απλώς κοιτάζω αυτά τα αποτελέσματα την ώρα που μιλάμε. Βλέπω ότι η Ντάρλιν έχασε. Ουάου, είναι απίστευτο», είπε, πριν αναρωτηθεί πώς θα είχε εξελιχθεί η αναμέτρηση εάν είχε συμμετάσχει ο Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στον πρώην Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι εάν εκείνος ήταν υποψήφιος, πιθανότατα θα είχε καταφέρει να κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση.