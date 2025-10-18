Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 18 Οκτωβρίου, στο Μενίδι όταν ένας άνδρας έπεσε πάνω σε δέντρο με το αυτοκίνητό του. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πάρνηθος όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας έπεσε πάνω σε έναν φράχτη και στη συνέχεια κατέληξε σε ένα δέντρο.

Ο άνδρας αν και σοβαρά τραυματίας βγήκε μόνος του από το αυτοκίνητο και δεν χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Αμεσα είχε φτάσει και το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο λόγος που ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου παραμένει άγνωστος και τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την αστυνομία.