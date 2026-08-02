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Στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Βίκυ Καγιά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, επιλέγοντας ένα καφέ μπικίνι, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ σε αρκετά από τα στιγμιότυπα ποζάρει πάνω σε σκάφος.

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Από το υλικό που ανάρτησε δεν έλειψαν οι βουτιές στα καταγάλανα νερά, αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης, αποτυπώνοντας το καλοκαιρινό κλίμα των διακοπών της.

Η δημοσίευσή της συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες likes και σχόλια από τους ακολούθους της, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν καλό υπόλοιπο διακοπών και να σχολιάσουν τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις.