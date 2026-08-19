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Τις διακοπές της στην Ελλάδα κάνει η βασίλισα της pop και όπως φαίνεται δεν το κρύβει. Η Μαντόνα ήρθε στην Ελλάδα και ταξίδεψε στην Κέρκυρα, την Πάτμο και τα Μετέωρα όπου μεταξύ άλλων γιόρτασε και τα 68 της γενέθλια με τα βίντεο να ανεβαίνουν καθημερινά στο social media της με εκατομμύρια ακολούθους.

Μέχρι στιγμής κατά την παραμονή της στη χώρα μας έχει επιλέξει θρησκευτικούς προορισμούς, βόλτες με το γιοτ, αλλά και βραδιές γευσιγνωσίας με ελληνικούς μεζέδες σε ταβέρνες.

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Κέρκυρα και Πάτμο

Η Μαντόνα κινείται πάντα με την ασφάλεια της, τον 30χρονο σύντροφό της, ποδοσφαιριστή Ακίμ Μόρις, τα πέντε από τα έξι παιδιά της και μια φίλη της. Σε βίντεο που ανέβασε από την Πάτμο η Μαντόνα μπαίνει σε εστιατόριο και κατευθύνεται στο τραπέζι της από δύο άνδρες της ασφάλειάς της και ακολουθεί η φίλη της.

Η παραδοσιακή ταβέρνα ήταν γεμάτη από κόσμο, λειτουργούσε κανονικά χωρίς να αλλάξει κάτι λόγω της έλευσης της Μαντόνα, χωρίς δηλαδή να προκληθεί κάποια αναστάτωση από την παρουσία της μεγάλης σταρ.

Ένας από τους θαμώνες του μαγαζιού έγινε viral όταν ανέβασε φωτογραφία λέγοντας: «Όταν σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα γιατί είχε όρεξη για τυροκαυτερή».

Τα γενέθλια στην Κέρκυρα

Η Μαντόνα επέλεξε τη χώρα μας για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της. Με ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα την περασμένη Κυριακή, σε ένα μικρό, παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους Κουραμάδες, πήρε μια αυθεντική «γεύση» Ελλάδας.