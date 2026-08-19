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Η συνεργάτιδα, γνωστή ως «human printer», διακρίνεται για την απόλυτη αφοσίωση και τη συνεχή παρουσία της στο πλευρό του, παραμελώντας συχνά τις προσωπικές της ανάγκες.

Η Χαρπ έχει επιδείξει ασυνήθιστη επιμονή για να συνοδεύει τον Τραμπ, έχοντας μετακινηθεί ακόμη και σε πορτμπαγκάζ οχήματος για να μην αποχωριστεί την αυτοκινητοπομπή του.

Επιπλέον, αναφορές υποστηρίζουν ότι η συνεργάτιδα διέμενε σε αποδυτήρια γκολφ κλαμπ προκειμένου να παραμένει άμεσα διαθέσιμη για τις ανάγκες του προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ιδιαίτερα την αφοσίωση της Χαρπ, η οποία συμπεριλήφθηκε στα ελάχιστα πρόσωπα που τον συνόδευσαν σε πρόσφατη επιχείρηση μυστικής μεταφοράς του.

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Οι προσωπικές επιστολές που είχε απευθύνει στον Ντόναλντ Τραμπ η στενή συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ επανέρχονται στο προσκήνιο, προκαλώντας νέο ενδιαφέρον γύρω από την ιδιαίτερα στενή σχέση και την επιρροή της στον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με τη DailyMail.

Η 35χρονη συνεργάτιδα, γνωστή ως «human printer» για τον ρόλο της να του παραδίδει συνεχώς εκτυπωμένα δημοσιεύματα και ενημερωτικό υλικό, θεωρείται ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη πρόσβαση στον Τραμπ.

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Οι επιστολές είχαν δημοσιοποιηθεί και στο παρελθόν, όμως επανήλθαν στην επικαιρότητα στις 19 Αυγούστου, την ώρα που η παρουσία της Χαρπ στο πλευρό του προέδρου και ο βαθμός της αφοσίωσής της εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις στην Ουάσινγκτον.

Unearthed video: Trump aide Natalie Harp personally types out Trump’s Truth Social posts as he sits there rambling pic.twitter.com/6Bv7uUcNZk August 17, 2026

«Ξέχασα να φάω και να κοιμηθώ»

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, μία από τις επιστολές συνδέεται με το ταξίδι του Τραμπ στη Σκωτία τον Μάιο του 2023. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε γήπεδο γκολφ, η Χαρπ φέρεται να έτρεχε πίσω από το αμαξίδιο του Τραμπ, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο όχημα για την ίδια.

Αργότερα του έγραψε ζητώντας συγγνώμη, θεωρώντας ότι ενδεχομένως τον είχε φέρει σε δύσκολη θέση. «Λυπάμαι επίσης αν αποτέλεσα πηγή αμηχανίας περπατώντας στο γήπεδο στη Σκωτία», ανέφερε στην επιστολή της. Στη συνέχεια, όμως, ο τόνος γινόταν πολύ πιο προσωπικός.

Η Χαρπ έγραφε ότι ήθελε «τα πράγματα να είναι πάντα καλά μεταξύ μας», ενώ αποκάλυπτε ότι η ένταση με την οποία εργαζόταν την είχε οδηγήσει να παραμελεί ακόμη και βασικές ανάγκες της καθημερινότητάς της.

Όπως σημείωνε, ήταν αφηρημένη ολόκληρη την εβδομάδα, «ξεχνώντας να φάω κατά τη διάρκεια της ημέρας και ακόμη και να κοιμηθώ», καταφέρνοντας να ξεκουραστεί μόνο για λίγες ώρες κάθε φορά.

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Και έκλεινε την επιστολή της με τη φράση: «Με όλη μου την καρδιά, Νάταλι».

West Wing aide Natalie Harp watches as President Trump takes questions from reporters Friday afternoon. pic.twitter.com/nX6Grg8W8K — Shawn McCreesh (@ShawnMcCreesh) July 24, 2026

Μπήκε σε πορτμπαγκάζ για να τον ακολουθήσει

Η επιμονή της Νάταλι Χαρπ να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ είχε προκαλέσει εντύπωση και στο παρελθόν. Τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο τότε πρώην πρόεδρος επρόκειτο να μεταβεί σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση για εκείνη στην αυτοκινητοπομπή.

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Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με μέλη της ομάδας του, καθώς η ίδια υποστήριζε ότι ο Τραμπ της είχε ζητήσει προσωπικά να τον συνοδεύσει. Τελικά, προκειμένου να μη μείνει πίσω, επέλεξε μια ασυνήθιστη λύση: μπήκε στον χώρο αποσκευών ενός SUV της αυτοκινητοπομπής και ακολούθησε την πορεία προς το δικαστήριο. Σύμφωνα με το CNN, υπήρχε μάλιστα φωτογραφικό υλικό που επιβεβαίωνε το περιστατικό.

Η στάση της φαίνεται πως είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ συνεργατών του Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με άνθρωπο από το περιβάλλον του, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ιδιαίτερα την απόλυτη αφοσίωσή της και το γεγονός ότι η Χαρπ δεν τον αμφισβητεί ούτε αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις.

According to CNN, after being denied a place in Donald Trump’s motorcade en route to his criminal trial in New York City, Natalie Harp jumped into the trunk of a vehicle so she could remain close to him. pic.twitter.com/2DIjrC4jWH Advertisement August 19, 2026

Κοιμόταν στα αποδυτήρια για να είναι διαρκώς διαθέσιμη

Μια ακόμη πιο ασυνήθιστη πτυχή της στενής παρουσίας της Νάταλι Χαρπ στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ αφορά το καλοκαίρι του 2023. Σύμφωνα με αναφορές του δημοσιογράφου και συγγραφέα Michael Wolff, η Χαρπ φέρεται να έμενε για ένα διάστημα στα γυναικεία αποδυτήρια του γκολφ κλαμπ του Τραμπ στο Bedminster, ώστε να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής και να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα όταν εκείνος τη χρειαζόταν.

Αρχικά, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, είχε εγκατασταθεί σε δωμάτιο που προοριζόταν για το προσωπικό, όμως στη συνέχεια επέλεξε τα αποδυτήρια, καθώς βρίσκονταν πιο κοντά στην κύρια κατοικία.

Η επιμονή της να βρίσκεται συνεχώς διαθέσιμη φαίνεται πως είχε εκδηλωθεί και κατά την προεκλογική περίοδο. Σε ένα περιστατικό που έχει επίσης αναφερθεί, η Μελάνια Τραμπ φέρεται να συνάντησε τη Χαρπ αργά τη νύχτα σε ιδιωτικό χώρο στο Mar-a-Lago, όταν η συνεργάτιδα του Τραμπ πήγε εκεί για να του παραδώσει έγγραφα, χωρίς να περιμένει μέχρι το επόμενο πρωί.

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Μαζί του και στη μυστική φυγή από την Άγκυρα

Το ενδιαφέρον γύρω από τη Χαρπ αναζωπυρώθηκε και μετά το περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε κατά την επιστροφή του Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Εξαιτίας πληροφοριών για σοβαρή απειλή κατά του προεδρικού αεροσκάφους, οργανώθηκε μυστικά η μεταφορά του Τραμπ από το Air Force One σε άλλο αεροσκάφος, με τη βοήθεια ακόμη και οχήματος τροφοδοσίας του αεροδρομίου.

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Η Χαρπ ήταν μεταξύ του πολύ περιορισμένου αριθμού συνεργατών που μετακινήθηκαν μαζί του. Αντίθετα, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και δεκάδες δημοσιογράφοι, παρέμειναν στο άλλο αεροσκάφος.

Η Χαρπ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πρόσωπο στον κύκλο του Τραμπ αλλά και ως σύνδεσμος του προέδρου με πολιτικούς συμμάχους και κυβερνητικά στελέχη.

(Με πληροφορίες από DailyMail)

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