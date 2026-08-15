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Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ προέβη σε νέες αποκαλύψεις για τις διατροφικές συνήθειες του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι έχει μία ιδιαίτερη προτίμηση στο fast food. Ωστόσο, εκτιμάει τα γεμάτα σε θρεπτικά συστατικά γεύματα, αλλά όταν ταξιδεύει, εμπιστεύεται τις μεγάλες και αναγνωρίσιμες αλυσίδες εστίασης γιατί φοβάται μην υποστεί διατροφική δηλητηρίαση.

Οι διατροφικές επιλογές του Τραμπ

Μιλώντας στο podcast «Net Positive», ο Κένεντι ανέφερε: «Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο του, είναι γεμάτο κουτιά από McDonald’s. Τις περισσότερες φορές τρώει πραγματικά καλό φαγητό, αλλά όταν ταξιδεύει προτιμά να τρώει από μεγάλες αλυσίδες, επειδή φοβάται την τροφική δηλητηρίαση».

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Donald Trump’s love of fast food apparently extends all the way to the aircraft he travels on.



Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. said on the Net Positive with John Crist podcast that “when you get on his airplane, it’s just boxes and boxes of McDonald’s.” Asked whether he… pic.twitter.com/US4vljhhZg — Flightdrama (@flightdrama) August 15, 2026

Όταν ο Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο ή στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με τον Κένεντι, οι διατροφικές του επιλογές είναι διαφορετικές.«Εκεί υπάρχει το καλύτερο φαγητό.

Όλα είναι φρέσκα προϊόντα και πολλά προέρχονται από την περιοχή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος τις περισσότερες φορές τρώει καλής ποιότητας φαγητό.

Όταν ρωτήθηκε εάν έχει επιχειρήσει ποτέ, ως υπουργός Υγείας, να παρέμβει στις διατροφικές επιλογές του προέδρου ο ίδιος τόνισε πως: «Δεν είμαι από αυτούς που κάνουν κήρυγμα», διευκρινίζοντας ότι η καθημερινή διατροφή του Τραμπ δεν αποτελείται αποκλειστικά από fast food.