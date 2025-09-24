Credits: ANT1 - Η 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία εκνευρισμένη την ώρα που έρχεται αντιμέτωποι με τις κάμερες

Η φρικιαστική υπόθεση στο Κλειδί Βοιωτίας, όπου 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ φέρεται να έθαψε τη μητέρα της σε λάκκο, έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως, ενώ η 62χρονη τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα την Τρίτη (24/09).



Αν και αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν πως η ταφή της μητέρας είχε γίνει πριν από δύο χρόνια, συγγενείς της 62χρονης υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τη 91χρονη τουλάχιστον πέντε χρόνια, ανατρέποντας την αρχική εκτίμηση για την ημερομηνία του θανάτου της.

To ίδιο υποστήριξε μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΙ, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης ο οποίος, όπως είεπ αν η σορός ειναι αποσκελετωμένη δεν γίνεται η γυναίκα να πέθανε μόλις πριν δύο χρόνια.

Ενώ συμπλήρωσε πως ιατροδικαστικά ίσως να μη βγει άκρη με την αιτία θανάτου της μητέρας της 62χρονης.

Καταγγελίες για βασανιστική κακομεταχείριση

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, η ηλικιωμένη είχε εξαφανιστεί από το 2020 ή το 2021, ενώ τις τελευταίες φορές που την είχαν δει, ήταν ταλαιπωρημένη, ρακένδυτη και χωρίς τροφή ή νερό.



Οι περιγραφές των συγγενών είναι ανατριχιαστικές: η 62χρονη φέρεται να στερούσε από τη μητέρα της βασικά αγαθά, όπως φαγητό και νερό, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες, της είχε κλειδώσει ακόμη και το ψυγείο. Οι Αρχές διερευνούν εάν η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από ασιτία ή κακομεταχείριση, πριν η κόρη της την θάψει για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.





Το ενδεχόμενο η 62χρονη να προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της ή να την έθαψε ζωντανή, ερευνάται από τις Αρχές. Το οικονομικό κίνητρο βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης: η 62χρονη φέρεται να εισέπραττε σύνταξη και επίδομα συνολικού ύψους 1.400 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 90.000 ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.



Μαρτυρίες γειτόνων: «Όλοι αναρωτιόντουσαν πού είναι η γιαγιά»

Η 91χρονη καταγόταν από το χωριό Πύλη, όπου το τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι είχαν να τη δουν εδώ και χρόνια.

Ο Γιώργος Λίγκος, φίλος της οικογένειας, δήλωσε στο OPEN:

«Γνώριζα τον πατέρα και τη μητέρα της. Ήταν καλοί, ευγενικοί άνθρωποι. Ο πατέρας της, ο “παπα-Κώστας”, πέθανε από γεράματα, πριν από 10 ή 15 χρόνια. Τη μητέρα της την ήξερα πολύ καλά, ήταν από την Πύλη, είχαμε άριστες σχέσεις».

Άλλοι χωριανοί τόνισαν:

«Την ηλικιωμένη την είχαμε να τη δούμε τουλάχιστον πέντε χρόνια. Όποτε την βλέπαμε, ήταν εξαθλιωμένη, χωρίς φαγητό ή νερό».

«Όλοι αναρωτιόντουσαν πού είναι η γιαγιά, αλλά κανείς δεν πλησίαζε. Η κόρη της είχε αποκόψει τις επαφές με όλους, ακόμα και με συγγενείς».

«Από το 2020-2021 είχαμε να τη δούμε. Ακούγαμε ότι υπέφερε, αλλά κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει. Τους είχε αποκλείσει όλους».





Καταγγελίες για προβληματική συμπεριφορά της 62χρονης

Μαρτυρία από πρώην εργαζόμενη στον Δήμο αναφέρει:

«Εργαζόμουν στον Δήμο και την είχα δει μια φορά στον διάδρομο, αλλά δεν της έδωσα σημασία. Οι κοπέλες στα ΚΕΠ είχαν παράπονα – έκανε μηνύσεις με το παραμικρό. Εγώ δεν είχα επαφή μαζί της. Με τους γονείς της όμως, είχαμε άριστες σχέσεις».



Η ανιψιά της 91χρονης: «Μας έλεγε ότι η μητέρα της ήταν σε δομή»

Μιλώντας στο OPEN, η ανιψιά της ηλικιωμένης περιέγραψε:

«Είχαμε χρόνια να μιλήσουμε μαζί της. Όταν ζούσε ο παππούς, ο σύζυγος της 91χρονης, είχαμε κάποιες επαφές. Μετά χαθήκαμε. Η ίδια (η 62χρονη) μας έλεγε ότι η μητέρα της ήταν σε δομή και ότι ήταν πολύ καλά. Έτσι, σταματήσαμε να ρωτάμε».

«Δεν είχαμε συχνές επαφές. Μπορεί να τη βλέπαμε σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, αλλά για πέντε-δέκα λεπτά. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι πραγματικά συνέβαινε».

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Αυτά που διαβάζουμε και ακούμε είναι φρικτά. Ξέρω ότι η 62χρονη ήταν χωρισμένη, αλλά δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο».



Η υπόθεση, που παρακολουθείται στενά από τις αρχές, εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σοκαριστικά οικογενειακά εγκλήματα των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, με την προανάκριση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

