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Σε αργία τέθηκε, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ο γυμναστής που βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών σε γυμνάσιο στη Βούλα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, οι προβλεπόμενες διαδικασίες κινήθηκαν άμεσα, από τη στιγμή που ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έλαβε γνώση του περιστατικού.

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Στο πλαίσιο αυτό, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες, εφόσον αυτές προκύψουν.

Σεξουαλική παρενόληση μαθητών στη Βούλα: Η θέση του υπουργείου Παιδείας

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την προστασία των μαθητών.

«Η προστασία των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες προχωρούν, παράλληλα με την έρευνα των αρμόδιων δικαστικών αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Βούλα: Η δίκη στο Αυτόφωρο

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, ο καθηγητής φέρεται να έπιασε τον μηρό της κόρης της.

Ακολούθησαν δύο ακόμη μαθητές, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι σε προγενέστερο χρόνο ο ίδιος καθηγητής τους είχε πιάσει στα γεννητικά τους όργανα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σχολείο κατέθεσε στις αρχές ότι δεν είχε γνώση για όλα αυτά. Σε βάρος του καθηγητή σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ παράλληλα ερευνάται αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Ο καθηγητής απέδωσε τα όσα καταγγέλλονται σε βάρος του σε παρεξήγηση και αρνήθηκε ότι είχε πονηρές προθέσεις για τα παιδιά.

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