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Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 58χρονο καθηγητή γυμναστικής Γυμνασίου στη Βούλα που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τρεις μαθητές του.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (16.10.2026) ο καθηγητής παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Μετά τις καταγγελίες των μαθητών του στο σχολείο της Βούλας, ο 58χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες σε βάρος του αναφέροντας ότι πρόκειται για παρεξήγηση.

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Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ο καθηγητής γυμναστικής, που συνελήφθη την Πέμπτη, έχει απομακρυνθεί από το σχολείο στη Βούλα ενώ έχει διαταχθεί και ΕΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή του έγινε έπειτα από καταγγελία της μητέρας μίας 13χρονης μαθήτριας στο Τμήμα Ασφαλείας Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καθηγητής την έπιασε στον μηρό την ώρα της γυμναστικής.

Δύο ακόμη μαθητές, κατήγγειλαν ότι σε προγενέστερο χρόνο ο ίδιος καθηγητής τους είχε πιάσει στα γεννητικά τους όργανα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Από την πλευρά του σχολείου τονίζεται ότι δεν γνώριζαν για όλα αυτά.