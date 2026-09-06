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Τραγική κατάληξη είχε η αισθητική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ένας 43χρονος Βρετανός influencer νιγηριανής καταγωγής στην Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με την έκθεση ιατροδικαστή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο θάνατός του προήλθε από πνευμονική εμβολή, η οποία συνδέθηκε με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία.

Ο Ίγκο «Tiny» Ουμπίριμπο βρισκόταν στη Μπανγκόκ για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του, Ντανιέλα Σίμπα Άλεν, όταν αποφάσισε στις 5 Μαρτίου να υποβληθεί σε διαδικασία αύξησης πέους.

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Λίγο μετά την επέμβαση, το ζευγάρι βρισκόταν σε χώρο για μασάζ, όταν ο 43χρονος άρχισε να αισθάνεται έντονο πόνο στο στήθος και έχασε αρκετές φορές τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Σουχουμβίτ της Μπανγκόκ, όμως η κατάστασή του παρουσίασε γρήγορη επιδείνωση.

Πέθανε πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο Ουμπίριμπο δυσκολευόταν να απαντήσει με σαφήνεια στις ερωτήσεις των γιατρών. Τελικά υπέκυψε σε πνευμονική εμβολή, πριν προλάβει να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τη διάγνωση.

Το ιατρικό προσωπικό προσπάθησε επί περισσότερα από 100 λεπτά να τον επαναφέρει στη ζωή, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς αποτέλεσμα.

Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε αργότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έγχυση υαλουρονικού οξέος και λιδοκαΐνης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία συνδέεται με την πρόκληση της πνευμονικής εμβολής.

Η ζωή του influencer και ο πολυτελής τρόπος ζωής

Ο Ίγκο «Tiny» Ουμπίριμπο είχε περίπου 185.000 followers στο Instagram και είχε γίνει γνωστός μέσα από τις αναρτήσεις του, στις οποίες παρουσίαζε έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.

Διέθετε κατοικία αξίας περίπου 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων στη συνοικία Κρένσο του Λος Άντζελες, καθώς και διαμέρισμα στο Λονδίνο, η αξία του οποίου υπολογιζόταν περίπου στις 600.000 δολάρια.

Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν παντρευτεί το 2022, σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Ζιμπάμπουε.

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Μετά τον θάνατό του, η σορός του μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, όπου και κηδεύτηκε σε χρυσό φέρετρο, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κόστισε περισσότερα από 745.000 δολάρια.

Οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος και οι πιθανοί κίνδυνοι

Οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος αποτελούν μη χειρουργική αισθητική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αύξηση του όγκου. Το κόστος μπορεί να φτάσει αρκετές χιλιάδες δολάρια, ενώ τα αποτελέσματα δεν είναι μόνιμα, καθώς το υλικό απορροφάται σταδιακά από τον οργανισμό.

Η υπόθεση του 43χρονου influencer επαναφέρει στο προσκήνιο τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συνοδεύουν αισθητικές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του λεγόμενου «ιατρικού τουρισμού».

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