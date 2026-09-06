Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα πλωτό νησί καλυμμένο με βλάστηση εμφανίστηκε στον ταμιευτήρα Williston, προκαλώντας το ενδιαφέρον των κατοίκων και των τοπικών αρχών.

Δορυφορικές εικόνες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του σχηματισμού, ο οποίος είχε έκταση περίπου 9.755 τετραγωνικών μέτρων πριν εξαφανιστεί από τα ραντάρ.

Η εταιρεία BC Hydro πιθανολογεί ότι η συσσώρευση οργανικών υπολειμμάτων και η υψηλή στάθμη του νερού δημιούργησαν τη συγκεκριμένη πλωτή μάζα.

Οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, διαβεβαιώνοντας πως ο σχηματισμός δεν αποτελεί κίνδυνο για τις εγκαταστάσεις του φράγματος.

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Ένα τεράστιο πλωτό «νησί», καλυμμένο με δέντρα και βλάστηση, εμφανίστηκε μυστηριωδώς στον ταμιευτήρα Williston στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, προτού εξαφανιστεί από τις δορυφορικές εικόνες λίγες ημέρες αργότερα.

Το ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε από άνθρωπο που βρισκόταν με σκάφος στην περιοχή. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο στάλθηκαν στον κάτοικο της περιοχής Rocky Avery, ο οποίος τα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έγιναν γρήγορα viral.

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Video of the mystery disappearing/reappearing floating island on the Williston reservoir in NC BC.



You can see parts of the 'island' moving independently.



[Rocky Avery, Facebook] pic.twitter.com/cZQkgAXkir — Eric Schild (@EricSchild2) September 1, 2026

Ο Avery, που ζει στην περιοχή εδώ και περίπου 40 χρόνια, δήλωσε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Παράλληλα, θέλησε να ενημερώσει τόσο τους συμμετέχοντες σε μεγάλο τουρνουά ψαρέματος όσο και την BC Hydro, ώστε η εταιρεία να γνωρίζει την ύπαρξη του σχηματισμού σε περίπτωση που αυτός παρασυρόταν προς τις εγκαταστάσεις της.

Αρχικά, η BC Hydro αντιμετώπισε με επιφύλαξη τις αναφορές. Ο εκπρόσωπός της Bob Gammer σημείωσε ότι η εξάπλωση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστήσει δυσκολότερο τον έλεγχο της αυθεντικότητας εικόνων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Back in 1968, British Columbia dammed the Peace River and drowned 350,000 acres of forest, most of it never logged. A chunk of that submerged forest surfaced this month, floating two football fields wide with full grown trees still rooted in it. Then it vanished from satellite… https://t.co/wm6eYwEpHG — Aakash Gupta (@aakashgupta) August 31, 2026

Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες από τις 21 Ιουλίου επιβεβαίωσαν ότι το «νησί» ήταν πραγματικό. Είχε μήκος περίπου 140 μέτρα και πλάτος 70 μέτρα, καλύπτοντας έκταση σχεδόν 9.755 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή περίπου όσο δύο γήπεδα NFL.

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Μέχρι τις 5 Αυγούστου, ο σχηματισμός δεν εμφανιζόταν πλέον στις δορυφορικές λήψεις. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βυθίστηκε, καθώς είναι πιθανό να μετακινήθηκε προς κάποια πιο προστατευμένη περιοχή κοντά στην ακτή.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι κορμοί και ξύλα συσσωρεύονταν επί χρόνια κατά μήκος της ακτογραμμής. Στα οργανικά υπολείμματα μπορεί να ρίζωσαν φυτά και δέντρα, δημιουργώντας σταδιακά μια μεγάλη πλωτή μάζα.

Η ασυνήθιστα υψηλή στάθμη του νερού στον Williston ενδέχεται επίσης να συνέβαλε στο φαινόμενο. Οι έντονες χιονοπτώσεις του χειμώνα και οι βροχοπτώσεις του καλοκαιριού οδήγησαν την BC Hydro να ανοίξει τους υπερχειλιστές του φράγματος WAC Bennett τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

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Η εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί τον ταμιευτήρα, χωρίς μέχρι στιγμής να θεωρεί ότι το «νησί» απειλεί τις εγκαταστάσεις της.