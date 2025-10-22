Η κυβέρνηση Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που παρέχονται από δυτικούς συμμάχους, επιτρέποντας στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις σε στόχους εντός της Ρωσίας ώστε να αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι την Τετάρτη, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Μάλιστα, φαίνεται ότι το Κίεβο έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες αυτού του τύπου. Χθες Τρίτη η Ουκρανία χρησιμοποίησε πύραυλο Storm Shadow για να χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ το οποίο παράγει εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων. Το ουκρανικό γενικό επιτελείο έκανε λόγο για «επιτυχημένο πλήγμα».

Advertisement

Advertisement

Η αμερικανική απόφαση δεν ανακοινώθηκε δημοσίως και ελήφθη έπειτα από μεταφορά της αρμοδιότητας για την έγκριση τέτοιων επιθέσεων από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στον επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγό Αλεξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος είναι παράλληλα και διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Η αλλαγή αυτή συνέπεσε με την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Οκτωβρίου να πιέσει το Κρεμλίνο για ειρηνευτικές συνομιλίες, με το ενδεχόμενο να επιτρέψει την αποστολή στην Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων Tomahawk. Ωστόσο, ο Τραμπ τελικά εγκατέλειψε το σχέδιο αυτό.

Παρά ταύτα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι το Κίεβο θα πραγματοποιήσει περισσότερα διασυνοριακά πλήγματα με Storm Shadow, που εκτοξεύονται από ουκρανικά αεροσκάφη και έχουν εμβέλεια περίπου 290 χιλιομέτρων. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ασκούν έλεγχο στη χρήση αυτών των πυραύλων, καθώς βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το ουκρανικό γενικό επιτελείο δεν απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν από την Ουκρανία να διεξάγει περισσότερες διασυνοριακές επιθέσεις χρησιμοποιώντας τους Storm Shadow, οι οποίοι εκτοξεύονται από ουκρανικά αεροσκάφη και έχουν βεληνεκές πάνω από 290 χιλιόμετρα.