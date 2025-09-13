Λίγες μόλις ώρες εκπαίδευσης αρκούν για να αποκτήσει κάποιος τη δυνατότητα να χειρίζεται ενός First Person View (FPV) drone, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται ευρέως και με μεγάλη αποτελεσματικότητα (και φονικότητα) στην Ουκρανία– ακόμα λιγότερες εάν έχει κάποια εμπειρία από βιντεοπαιχνίδια, όπως έδειξε η εμπειρία της HuffPost από τον εξομοιωτή εκπαίδευσης χειρισμού πολυκόπτερων/ FPV drones στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην 89η ΔΕΘ.

Τα FPV drones αποτελούν μια από τις μεγάλες «αποκαλύψεις» του πολέμου στην Ουκρανία: Ο χειριστής τα ελέγχει «σε πρώτο πρόσωπο», μέσω σετ γυαλιών VR (ή και απλώς από οθόνη) για σκοπούς παρατήρησης ή επιθέσεων αυτοκτονίας- όπου το drone φέρνει εκρηκτική κεφαλή και ο χειριστής του το «καρφώνει» πάνω στον στόχο. Λόγω του αρκετά χαμηλού κόστους τους και της ευκολίας στη χρήση τους έχουν εξελιχθεί σε εξαιρετικά σημαντικό μέσο τόσο για τις ουκρανικές όσο και τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις: Θεωρείται ότι επαρκούν 20-30 ώρες εκπαίδευσης για να μετατραπεί κάποιος σε ικανό χειριστή ενός FPV drone- λιγότερο εάν υπάρχει ήδη οικειότητα με το αντικείμενο, είτε λόγω χρήσης drone στην πολιτική του ζωή είτε, πολύ απλούστερα, λόγω gaming/ ενασχόλησης με βιντεοπαιχνίδια. Ως εκ τούτου, τα μικρά αυτά drones μπορούν να αναλαμβάνουν και τον ρόλο «μίνι/ φθηνής υποστήριξης από αέρος» σε μονάδες πεζικού/ Ειδικών Δυνάμεων, χρησιμοποιούμενα τόσο για σκοπούς παρατήρησης, βελτίωσης της αντίληψης του χώρου κλπ, όσο και για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων πληγμάτων σε μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι προηγουμένως.

Ο εξομοιωτής που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στο κοινό: Με λίγες οδηγίες από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονταν στον συγκεκριμένο χώρο του περιπτέρου, ο κάθε επίδοξος χειριστής αποκτούσε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την εμπειρία πτήσης με ένα τέτοιο αεροσκάφος- και γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο θα «εκτόξευαν» τις σχετικές δεξιότητες λίγες δεκάδες ώρες εκπαίδευσης. Ο συγκεκριμένος εξομοιωτής, ο οποίος έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα μέσω χρήσης λογισμικού από ανοικτές πηγές, επιτρέπει την εκπαίδευση χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσω ρεαλιστικού περιβάλλοντος πτήσης, με στόχο τη μείωση του χρόνου εκπαίδευσης και τη βελτίωση των αντιδράσεων του χειριστή σε πραγματικές συνθήκες- κοινώς, παρέχει την πλήρη «αντίληψη/ αίσθηση» της πτήσης στον εκπαιδευόμενο.

Σημειώνεται πως, όπως αναφερόταν και σε πρόσφατο ρεπορτάζ της HuffPost, εκπαίδευση δύο εβδομάδων πάνω στον χειρισμό FPV drones θα περιλαμβάνει από το επόμενο έτος και η βασική εκπαίδευση των στρατιωτών που κάνουν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εν λόγω εξέλιξη λαμβάνει χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα με σκοπό την αναβάθμιση της θητείας και τη βελτίωση/ ενίσχυση της εφεδρείας. Στο ίδιο πλαίσιο σημειώνεται πως θα δημιουργηθούν δύο κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας- στο Λιτόχωρο και στον Αυλώνα– για τους εφέδρους που θα καλούνται μετά το πέρας της θητείας τους, ενώ παράλληλα έχουν δρομολογηθεί και αλλαγές στον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα καλούνται οι έφεδροι, με στόχο τον εξορθολογισμό τους.