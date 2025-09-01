Το μεγαλύτερό της «deal» στο χώρο των εξοπλιστικών προγραμμάτων ανακοίνωσε την Κυριακή η Νορβηγία– μια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια νέων φρεγατών.

Οι βρετανικές φρεγάτες Type 26 (κλάσης «City») επικράτησαν στην «κούρσα» για το μεγάλο νορβηγικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, ύψους 13,51 δισ. δολαρίων (10 δισεκατομμυρίων λιρών) απέναντι σε προτάσεις από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

«Οι φρεγάτες είναι ένα αναγκαίο τμήμα της άμυνάς μας επειδή είναι κλειδί στην υπεράσπιση της κυριαρχίας μας» είπε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε σε σχετική συνέντευξη Τύπου.

Η Νορβηγία έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο ΝΑΤΟ, καθώς, λόγω της θέσης της, είναι επιφορτισμένη με την επιτήρηση μιας γιγαντιαίας περιοχής δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων στον Βόρειο Ατλαντικό που χρησιμοποιείται από τα ρωσικά πυρηνικά υποβρύχια. Σε αυτό το πλαίσιο, μια από τις σημαντικότερες αποστολές των νέων φρεγατών θα είναι η παρακολούθηση των ρωσικών υποβρυχίων, που εδρεύουν στη Χερσόνησο Κόλα, περιοχή της Αρκτικής που συνορεύει με τη Νορβηγία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καλωσόρισε τη συμφωνία, το ύψος της οποίας, όπως είπε, ήταν 10 δισεκατομμύρια λίρες. Στο πλαίσιό της θα δημιουργηθεί ένας κοινός στόλος 13 ανθυποβρυχιακών φρεγατών (οκτώ βρετανικών και τουλάχιστον πέντε νορβηγικών) που θα επιχειρούν από κοινού στη βόρεια Ευρώπη, συμπλήρωσε.

Βρετανοί αξιωματούχοι, που επιδιώκουν οικονομίες κλίμακας προς όφελος του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού και της ναυπηγικής βιομηχανίας της Σκωτίας, προωθούν τις φρεγάτες BAES.L της BAE Systems, γνωστές και ως Type 26. Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, το εν λόγω «deal» θα υποστηρίξει 4.000 θέσεις εργασίας ανά το Ηνωμένο Βασίλειο, περιλαμβανομένων άνω των 2.000 στη Σκωτία.

Η Νορβηγία διαθέτει ήδη τέσσερις φρεγάτες, και στο παρελθόν είχε πει ότι θα μπορούσε να προβεί σε παραγγελία άλλων πέντε, με option για μία επιπλέον. «Θα είναι η μεγαλύτερη αγορά ως τώρα. Και εισερχόμαστε τώρα στις τελικές διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο» είπε ο Στέρε.

Μιλώντας στο BBC, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Λουκ Πόλαρντ, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία για βρετανικά πολεμικά πλοία στην ιστορία και μια μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης στους Βρετανούς εργάτες και τη βρετανική αμυντική βιομηχανία.

Advertisement

Οι Type 26 του Βασιλικού Νορβηγικού Ναυτικού θα είναι πολύ παρόμοιες με τις αντίστοιχες του βρετανικού στόλου, με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές. Είναι ειδικά σχεδιασμένες για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις και οι παραδόσεις αναμένεται να αρχίσουν κατά το 2030.

Οκτώ Type 26 ναυπηγούνται ήδη στα ναυπηγεία της BAE Systems στη Γλασκώβη για το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, προς αντικατάσταση των Type 23 που είχαν εκσυγχρονιστεί προκειμένου να συνεχίσουν να υπηρετούν. Είναι άγνωστο αν και πόσο θα επηρεαστούν τα χρονοδιαγράμματα των παραδόσεων των πλοίων που προορίζονται για βρετανική υπηρεσία. Βρετανική αμυντική πηγή είπε ότι το σχέδιο είναι το Βασιλικό Ναυτικό να παραλάβει τις 8 Type 26 εντός της επόμενης δεκαετίας. Η Νορβηγία έχει πει ότι θέλει την πρώτη της Type 26 κατά το 2029.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

Advertisement