Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ουκρανία χτύπησε δύο ρωσικές αποθήκες πετρελαίου στο Τβερ και το Σταυροπόλ, σε αποστάσεις περίπου 500 χλμ από το μέτωπο, δήλωσε την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

«Οι πολεμιστές μας συνεχίζουν το σχέδιο κυρώσεων μακράς εμβέλειας ως απάντηση στην παράταση του πολέμου και τη συνέχιση των επιθέσεων από τη Ρωσία» ανέφερε μέσω Χ ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις ουκρανικές επιθέσεις βαθιά στη ρωσική επικράτεια.

Advertisement

Advertisement

Our warriors are carrying out the long-range sanctions plan in response to Russia dragging out the war and continuing its attacks. Recent days saw important successful strikes on facilities supporting Russia's oil sector and sustaining its war policy.



SSU warriors struck two oil… pic.twitter.com/4o23HYwfkr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2026

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες σε ρωσικό σταθμό άντλησης πετρελαίου στην Ούφα και τερματικό φόρτωσης πετρελαίου στο Ροστόφ.

Δύο τάνκερ δέχτηκαν επιθέσεις από ουκρανικά drones στην Αζοφική, είπε την Πέμπτη ο κυβερνήτης του Ροστόφ.

«Τα πληρώματα έχουν απομακρυνθεί. Ξέσπασε φωτιά ως αποτέλεσμα του πλήγματος με drones. Σε ένα από τα σκάφη η φωτιά καίει ακόμα, στο άλλο η φωτιά έχει σβήσει εντελώς» ανέφερε μέσω Telegram ο Γιούρι Σλιουσάρ.

Μονάδες αεράμυνας κατέρριψαν 73 ουκρανικά drones τη νύχτα, είπε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Με πληροφορίες από Reuters