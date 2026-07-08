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Ένα περίστροφο με το όνομα του καθενός χαραγμένο πάνω του και ένα κουτί σφαίρες ήταν το δώρο του Τούρκου προέδρου Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ που βρέθηκαν στην Άγκυρα για τη σύνοδο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Turkiye Today, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που το αποκάλυψε σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής, δεν το πήρε μαζί του πίσω στη Βρετανία, καθώς θα ήταν παράνομο. Το όπλο έμεινε στην Άγκυρα, προκειμένου να αποσυρθεί, αν και ο Ερντογάν έδωσε προσωπικό σημείωμα σχετικά με την άρση των κανονισμών ελέγχου εξαγωγών της Τουρκίας.

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Ο Στάρμερ χαρακτήρισε το δώρο ως έκπληξη, προσθέτοντας πως τέτοια σημειώματα δόθηκαν σε κάθε ηγέτη- μια ασυνήθιστη κίνηση, που παρόλα αυτά δεν επαρκούσε για να μπορέσει να το πάρει στη Βρετανία. Είναι άγνωστο τι έκαναν οι άλλοι ηγέτες.