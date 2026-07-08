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Νέα πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε από τη US Central Command, λίγο αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η μεταβατική συμφωνία τερματισμού του πολέμου είχε «τελειώσει».

Σκοπός τους ήταν να υποβαθμιστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη CENTCOM.

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«Με εντολή του Ανώτατου Διοικητή, δυνάμεις της US Central Command άρχισαν να πραγματοποιούν επιπλέον πλήγματα κατά του Ιράν για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τη δυνατότητά τους να απειλεί την ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και των πολιτικών πληρωμάτων που πλοηγούνται ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό» αναφέρεται σχετικά.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… July 8, 2026



Το IRNA έκανε λόγο για διακοπές ρεύματος στο Τσαμπαχάρ του Ιράν, μετά από εκρήξεις, ενώ το Mehr ανέφερε έκρηξη στο Μπουσέρ. Το ισραηλινό Kan, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει το Ισραήλ εν όψει της επίθεσης. Αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ, καθώς και στο Αμπού Μούσα.

Το Nournews μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, πως οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν «μαζική» επίθεση κατά αμερικανικών βάσεων σύντομα.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονταν για μια νέα νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Κόλπο.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ», είπε ο κ. Τραμπ όταν ρωτήθηκε για πιθανή επανάληψη των εχθροπραξιών. «Πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε σκληρά και πάλι απόψε».

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«Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Απόψε θα τους χτυπήσουμε σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αργότερα εκτίμησε πάντως πως ο πόλεμος δεν θα αρχίσει ξανά: «Δεν νομίζω πως θα αρχίσει πάλι. Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Χτύπησαν καναδυο σκάφη, οπότε και εμείς τους χτυπήσαμε πολύ σκληρότερα» είπε, προσθέτοντας πως «ό,τι γίνει θα τελειώσει πολύ γρήγορα…και θα τα κάνει (τα πράγματα) ασφαλέστερα, και για το πετρέλαιο».

H CENTCOM είχε πει την Τρίτη ότι εξαπέλυσε πλήγματα ως απάντηση σε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, χτυπώντας πάνω από 80 στόχους, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και ταχύπλοα σκάφη. Την Τετάρτη το Ιράν είπε πως είχε χτυπήσει αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Reports of several powerful explosions in Chabahar, Sistan and Baluchestan province of Iran.



The IRGC Navy Imam Ali Base in Chabahar was targeted by U.S. airstrikes. pic.twitter.com/Tb3Q2gVvEJ Advertisement July 8, 2026

Heavy US airstrikes in Chabahar, Iran.



There were few, if any, air strikes there during the war. https://t.co/ofNsk7LNRA pic.twitter.com/HiB8gaZn2Q — Conflict Radar (@Conflict_Radar) July 8, 2026





BREAKING:



The U.S. announces that it’s striking Iran right now.



The video shows explosions and smoke in the Port of Chabahar Port in Southern Iran. pic.twitter.com/OfqDTeJ6tG Advertisement July 8, 2026

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

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