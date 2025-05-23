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Οι δοκιμές επικεντρώνονται αρχικά στα συστήματα πρόωσης και πλοήγησης, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε από το αντίστοιχο γαλλικό σκάφος.

Το πλοίο αναμένεται να παραδοθεί στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στα τέλη του 2025, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση τέταρτης φρεγάτας.

Οι φρεγάτες FDI διαθέτουν ψηφιακή αρχιτεκτονική και προηγμένο οπλικό εξοπλισμό, προσφέροντας δυνατότητες αντιαεροπορικής, ανθυποβρυχιακής και αντιπλοϊκής άμυνας σε πολλαπλούς ρόλους.

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Εικόνες από το «παρθενικό» ταξίδι του «Κίμωνα», της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI, στην ανοιχτή θάλασσα, έδωσε στη δημοσιότητα η Naval Group, στο πλαίσιο της έναρξης των θαλάσσιων δοκιμών του σκάφους.

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Η ελληνική φρεγάτα- η πρώτη της κλάσης της- άρχισε τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές στις 21 Μαΐου στο Λοριάν, αξιοποιώντας την εμπειρία που είχε αποκομιστεί από τις αντίστοιχες δοκιμές του «Amiral Ronarc’h»- του πρώτου σκάφους της κλάσης για το γαλλικό πολεμικό ναυτικό. Τις θαλάσσιες δοκιμές παρακολουθεί κλιμάκιο του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ). Η εμπειρία από τις δοκιμές του γαλλικού σκάφους αναμένεται να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτών του «Κίμωνα» ταχύτερα.

Η πρώτη φάση των δοκιμών στην ανοιχτή θάλασσα εστιάζει στα συστήματα πρόωσης και πλοήγησης. Η επόμενη, εντός ολίγων εβδομάδων, θα έχει να κάνει με τα συστήματα μάχης και την αντοχή/παραμονή στη θάλασσα. Σημειώνεται πως ο «Κίμων» αναμένεται να παραδοθεί στο ΠΝ στα τέλη του 2025, και μετά θα ακολουθήσουν ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίων». Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση τέταρτης φρεγάτας FDI.

Οι εν λόγω φρεγάτες χαρακτηρίζονται ως «πολλαπλών ρόλων» και διαθέτουν αντιαεροπορικές/ αντιπυραυλικές, ανθυποβρυχιακές και αντιπλοϊκές δυνατότητες, συν δυνατότητες συμμετοχής σε ειδικές επιχειρήσεις, καθώς και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών. Διαθέτουν ψηφιακή αρχιτεκτονική για ταχεία και συνεχή προσαρμογή σε νέα τεχνολογικά και επιχειρησιακά δεδομένα μέσω σταδιακών αναβαθμίσεων- κάτι που, σύμφωνα με τους κατασκευαστές της, είναι πιο οικονομικό σε σχέση με τους καθιερωμένους εκσυγχρονισμούς μέσης ζωής. Ακόμη έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία απέναντι σε κυβερνοαπειλές, με την αρχιτεκτονική ΙΤ των φρεγατών να περιλαμβάνει δύο data centers για τη «φιλοξενία» του λογισμικού του σκάφους.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 B3c, πυραύλους επιφανείας- αέρος Aster, σύστημα εγγύς αεράμυνας RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες και πυροβόλο των 76 χιλιοστών- καθώς και ελικόπτερο και μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Σημειώνεται πως η επιδίωξη είναι οι 3 από τις 4 (εφόσον γίνει πραγματικότητα η προμήθεια 4ου πλοίου) φρεγάτες («Νέαρχος», «Φορμίων» και η τέταρτη, που εκτιμάται ότι θα λάβει το όνομα «Θεμιστοκλής») να διαθέτουν και πυραύλους cruise τύπου SCALP Naval. Όσον αφορά στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, η κάθε FDI έχει εκτόπισμα 4.500 τόνων, μήκος 122 μέτρων και μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων.