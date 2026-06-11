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Η επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη αποκτά πλέον χαρακτήρα μόνιμης εγκατάστασης, με NASA, ESA και διεθνείς συνεργασίες όπως το ILRS να σχεδιάζουν υποδομές που δεν θα είναι απλώς προσωρινές βάσεις αλλά πραγματικές αποικίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνολογικά μονοπάτια που αναδύονται είναι η χρήση λέιζερ για την κατασκευή δομών απευθείας στο διαστημικό περιβάλλον, χωρίς την ανάγκη μεταφοράς βαριών υλικών από τη Γη.

Στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, η ομάδα της Victoria M. Miller αναπτύσσει μια μέθοδο που ονομάζεται laser forming, μια διαδικασία όπου ισχυρά λέιζερ χρησιμοποιούνται για να λυγίζουν και να διαμορφώνουν υλικά χωρίς φυσική επαφή ή μηχανικά εργαλεία. Η τεχνική αυτή έχει δοκιμαστεί σε υλικά που προσομοιώνουν το σεληνιακό έδαφος, αλλά και σε γυαλί που προέρχεται από ρεγόλιθο, δείχνοντας ότι η Σελήνη μπορεί να προσφέρει μόνη της τις πρώτες ύλες για κατασκευή υποδομών.

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Η βασική ιδέα πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι η αξιοποίηση των τοπικών πόρων, γνωστή ως In-Situ Resource Utilization (ISRU), που επιτρέπει τη δημιουργία εργαλείων, ανταλλακτικών και δομικών στοιχείων επιτόπου. Αυτό σημαίνει ότι μια μελλοντική σεληνιακή βάση θα μπορούσε θεωρητικά να «χτίζεται μόνη της» με ελάχιστη εξάρτηση από τη Γη, μειώνοντας δραστικά το κόστος και την πολυπλοκότητα των αποστολών.

Credit: ESA*

Οι ερευνητές τονίζουν ότι το πλεονέκτημα του laser forming είναι η ευελιξία του, καθώς μπορεί να επεξεργαστεί διαφορετικά υλικά, ακόμη και γυαλί ή κεραμικά, κάτι που ανοίγει προοπτικές για κατασκευές που δεν περιορίζονται από τα συμβατικά βιομηχανικά εργαλεία. Στόχος δεν είναι μόνο η Σελήνη, αλλά και η χρήση της τεχνολογίας σε τροχιακές κατασκευές και μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Παράλληλα, η ίδια τεχνολογία εξετάζεται και για εφαρμογές στη Γη, από ευέλικτη βιομηχανική παραγωγή μέχρι κατασκευές μεγάλης κλίμακας, σε μια εποχή όπου η ανάγκη για αποδοτικότερα και πιο «ελαφριά» συστήματα παραγωγής γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Αν η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, η έννοια της διαστημικής κατοίκησης ίσως αλλάξει ριζικά: αντί να μεταφέρουμε σπίτια στο διάστημα, θα τα «διπλώνουμε» εκεί, χρησιμοποιώντας μόνο φως και το ίδιο το σεληνιακό χώμα.

Πηγή: Universetoday / Phys