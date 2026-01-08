Αρχικά κυριαρχούσαν οι desktop υπολογιστές, μετά ήρθαν και τα laptops, ακολούθησαν τα tablets και η επόμενη πιθανή εξέλιξη ίσως να είναι οι…υπολογιστές- πληκτρολόγια, αν κρίνει κανείς από το EliteBoard G1a Next Gen AI PC της ΗΡ.

Η ΗΡ υπόσχεται «δύναμη κατηγορίας desktop, ελευθερία κατηγορίας πληκτρολογίου», με το αποτέλεσμα να θυμίζει συσκευές που χρησιμοποιούσαν οι ήρωες cyberpunk ιστοριών περασμένων δεκαετιών. Οπτικά δεν διαφέρει από ένα συνηθισμένο πληκτρολόγιο, μα ενσωματώνει στο εσωτερικό του έναν ολόκληρο υπολογιστή, και μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έχοντας κατά νου την αντοχή- αντέχει στις γρατσουνιές και το νερό και καθαρίζεται εύκολα.

Η ΗΡ συνιστά τη χρήση του με Windows 11 Pro for Business και υποστηρίζει επεξεργαστή AMD Ryzen AI 300. Μπορεί να συνδέεται με οθόνες USB-CTM κάθε μεγέθους, συνοδεύεται από κάρτα γραφικών Radeon 800M, λειτουργεί με ασύρματο ποντίκι και μπορεί, αν ο χρήστης το επιθυμεί, να είναι εξοπλισμένο με εσωτερική μπαταρία για να μεταφέρεται από έναν χώρο εργασίας σε έναν άλλο χωρίς να χρειάζεται να κλείνει- καθώς και σαρωτή αποτυπώματος για επιπλέον ασφάλεια. Όσον αφορά στις διαστάσεις του, είναι ιδιαίτερα «κομψό», με πολύ μικρό βάρος και πάχος μόλις 12 χιλιοστά. Στην ουσία ο χρήστης έχει μαζί του ένα desktop το οποίο μπορεί να εγκαθιστά και να δουλεύει όπου βρει οθόνη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Interesting Engineering, η συσκευή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας της ΗΡ να επαναπροσεγγίσει τον τρόπο που οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν τους υπολογιστές τους: Σύμφωνα με το 2025 Work Relationship Index της εταιρείας, μόνο το 44% των εργαζομένων θεωρούν πως η παρούσα τεχνολογία ταιριάζει στον τρόπο εργασίας τους.

Η κεντρική ιδέα δεν είναι καινούρια, και έρχεται σε αντιδιαστολή με την «παραδοσιακή» ιδέα των «all in one» μηχανημάτων, όπου ο υπολογιστής εγκαθίσταται μέσα στην οθόνη. Οι «keyboard computers» ως concept υφίστανται από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, μα επρόκειτο για συστήματα μάλλον περιορισμένων δυνατοτήτων, που εστίαζαν κυρίως σε χομπίστες ή στον χώρο της εκπαίδευσης.