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Η U19 της ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 της αντίστοιχς ομάδα της Shakhtar Donetsk σε αγώνα για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League 2026-27 στο Kingsmeadow του Kingstone της Αγγλίας.

Ιστορική νίκη για την U19 της ΑΕΚ καθώς είναι η πρώτη στο UEFA Youth League.

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Η Ένωση μπήκε αποφασισμένη να διεκδικήσει το πρώτο της τρίποντο και κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 19ο λεπτό με τον Φιλιππιάδη, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη μεγάλη επιτυχία.

Στο 52ο λεπτό, ο Αργυρίου βρήκε επίσης δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-2 και δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στους κιτρινόμαυρους, με τη Σαχτάρ απλά να μειώνει στο τελικό 1-2.

Μετά το 0-0 της πρεμιέρας απέναντι στη ΛΑΣΚ στα Σπάτα, η ΑΕΚ έφτασε τους τέσσερις βαθμούς σε δύο αγωνιστικές, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Μία ιστορική επιτυχία για τα παιδιά της ΑΕΚ, που αποδεικνύουν ότι η δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

Με αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα, η Ένωση έφτασε τους τέσσερις βαθμούς και σκαρφάλωσε στη 12η θέση της ενιαίας βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Η 11άδα της ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Ιωάννου, Ριννής, Ταμπάκογλου, Ψυρρόπουλος, Φιλιππιάδης, Φραντζεσκάκης, Σκάκιτς, Γκολφίνος, Αμανατίδης, Σιούτας, Αργυρίου