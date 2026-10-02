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Ο εκλιπών ξεκίνησε την καριέρα του από τις υποδομές της Ένωσης και συμμετείχε στην ιστορική πορεία της ομάδας στο Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1969.

Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του πορείας αγωνίστηκε επίσης στο εξωτερικό, στον Βύζαντα Μεγάρων, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Νέων.

Ο Σύλλογος Παλαιμάχων της ΑΕΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, αναγνωρίζοντας τον Σεβαστόπουλο ως ένα από τα πιο ενεργά και αγαπητά μέλη του.

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Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΑΕΚ μετά την είδηση του θανάτου του Νίκου Σεβαστόπουλου. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ένωσης έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10), σε ηλικία 81 ετών, έχοντας νοσηλευτεί το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικόν.

Γεννημένος στις 26 Φεβρουαρίου 1945 στον Ταύρο, ο Σεβαστόπουλος εντάχθηκε από πολύ μικρή ηλικία στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ και το 1963 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του σε εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

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Αγωνιζόταν στην επίθεση και ως επιθετικός μέσος, ενώ υπήρξε μέλος της ΑΕΚ που πραγματοποίησε την ιστορική πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών τη σεζόν 1968/69. Μάλιστα, είχε σκοράρει απέναντι στη Σπαρτάκ Τρνάβα στον πρώτο προημιτελικό, ανήμερα των 24ων γενεθλίων του.

Η καριέρα του είχε έντονο διεθνές στοιχείο, καθώς αγωνίστηκε στη Νότια Αφρική και αργότερα στον Καναδά. Το 1976 φόρεσε τη φανέλα των Toronto Metros-Croatia, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί στην ίδια ομάδα με τον θρυλικό Εουσέμπιο.

Μετά την ΑΕΚ συνέχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στον Βύζαντα Μεγάρων, στον οποίο παρέμεινε μέχρι το 1981, όταν και ολοκλήρωσε την καριέρα του σε ηλικία 36 ετών.

Ο Σεβαστόπουλος είχε φορέσει επίσης τη φανέλα της Εθνικής Νέων, μετρώντας τέσσερις συμμετοχές και ένα γκολ το 1963.

Τα συλλυπητήρια των παλαιμάχων

Οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ αποχαιρετούν τον Νίκο Σεβαστόπουλο, που έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή, τονίζοντας πως ήταν από τα πιο ενεργά και αγαπητά μέλη.

Αναλυτικά:

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Ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Σεβαστόπουλο που έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, στα 81 του χρόνια. Ο εκλιπών είχε αναδειχθεί από τα εφηβικά τμήματα της ΑΕΚ και είχε σημαντική αγωνιστική παρουσία στην ομάδα μας τη δεκαετία του ’60, ειδικά στην πορεία της μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών 1968-69.

Ήταν ένα από τα ενεργά μέλη του Συλλόγου μας και πολύ αγαπητός σε όλους. Κουράγιο και δύναμη στους οικείους του.

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